На засіданні РНБО обговорять зниження цін на електрику
Володимир Зеленський пообіцяв, що "сюрпризів" у вигляді підвищення вартості електроенергії не буде. У той же час деякі категорії і зовсім можуть сподіватися на їх зниження.
На засіданні Ради з національної безпеки та оборони України буде обговорюватися підвищення тарифів на електрику. Про це під час форуму "Україна. 30" заявив президент Володимир Зеленський.
Глава держави зазначив, що тариф для деяких категорій становитиме менше 1,68 грн/кВт-год.
"Я вважаю, що ми повинні зробити все, щоб ціни на електроенергію для людей не піднімалися. По-друге, це фейкова інформація, що з 1 серпня ціни на електроенергію для людей будуть вищими. Сильно підміняють поняття, тому що для якихось підприємств щось зростає, але я б тут не говорив би про суспільство", — зазначив Зеленський.
Проінформувати про прийняті рішення президент пообіцяв після засідання, проте зазначив, що з 1 серпня "сюрпризів" для населення не буде. За його словами, у нашій країні є населення, яке не в силах дозволити собі оплату навіть 1,68 грн/кВт-год., тому розгляне питання зниження ціни для цих категорій.
Перед цим Кабмін зберіг чинний тариф на електроенергію в Україні до 1 серпня 2021 року. Тоді ж в уряді заявили, що тариф на електроенергію після 1 серпня для значної частини споживачів може стати нижче 1,68 грн/кВт-год.
Рішення уряду передбачало, що аж до останнього місяця літа збережеться чинний механізм спеціальних зобов'язань (ПСО) щодо забезпечення електрикою населення. Тим самим до цієї дати зберігається і нині чинний єдиний тариф для всіх побутових споживачів — 1,68 грн/кВт-год.