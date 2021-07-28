На засіданні РНБО обговорять зниження цін на електрику

Володимир Зеленський пообіцяв, що "сюрпризів" у вигляді підвищення вартості електроенергії не буде. У той же час деякі категорії і зовсім можуть сподіватися на їх зниження.

На засіданні Ради з національної безпеки та оборони України буде обговорюватися підвищення тарифів на електрику. Про це під час форуму "Україна. 30" заявив президент Володимир Зеленський.

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Глава держави зазначив, що тариф для деяких категорій становитиме менше 1,68 грн/кВт-год.

"Я вважаю, що ми повинні зробити все, щоб ціни на електроенергію для людей не піднімалися. По-друге, це фейкова інформація, що з 1 серпня ціни на електроенергію для людей будуть вищими. Сильно підміняють поняття, тому що для якихось підприємств щось зростає, але я б тут не говорив би про суспільство", — зазначив Зеленський.

Проінформувати про прийняті рішення президент пообіцяв після засідання, проте зазначив, що з 1 серпня "сюрпризів" для населення не буде. За його словами, у нашій країні є населення, яке не в силах дозволити собі оплату навіть 1,68 грн/кВт-год., тому розгляне питання зниження ціни для цих категорій.

Перед цим Кабмін зберіг чинний тариф на електроенергію в Україні до 1 серпня 2021 року. Тоді ж в уряді заявили, що тариф на електроенергію після 1 серпня для значної частини споживачів може стати нижче 1,68 грн/кВт-год.

Рішення уряду передбачало, що аж до останнього місяця літа збережеться чинний механізм спеціальних зобов'язань (ПСО) щодо забезпечення електрикою населення. Тим самим до цієї дати зберігається і нині чинний єдиний тариф для всіх побутових споживачів — 1,68 грн/кВт-год.