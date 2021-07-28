На заседании СНБО обсудят понижение цен на электричество

Владимир Зеленский пообещал, что "сюрпризов" в виде повышения стоимости электроэнергии не будет. В то же время некоторые категории и вовсе могут надеяться на их понижение.

На заседании Совета по национальной безопасности и обороны Украины будет обсуждаться повышение тарифов на электричество. Об этом во время форума "Украина. 30" заявил президент Владимир Зеленский.

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Глава государства отметил, что тариф для некоторых категорий составит менее 1,68 грн/кВт-ч.

"Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию для людей не поднимались. Во-вторых, это фейковая информация, что с 1 августа цены на электроэнергию для людей будут выше. Сильно подменяют понятия, потому что для каких-то предприятий что-то растет, но я бы тут не говорил бы об обществе", — отметил Зеленский.

Проинформировать о принятых решениях президент пообещал после заседания, однако отметил, что с 1 августа "сюрпризов" для населения не будет. По его словам, в нашей стране есть население, которое не в силах позволить себе оплату даже 1,68 грн/кВт-ч., потому рассмотрит вопрос снижения цены для этих категорий.

Перед этим Кабмин сохранил действующий тариф на электроэнергию в Украине до 1 августа 2021 года. Тогда же в правительстве заявили, что тариф на электроэнергию после 1 августа для значительной части потребителей может стать ниже 1,68 грн/кВт*ч.

Решение правительства предусматривало, что вплоть до последнего месяца лета сохранится действующий механизм специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электричеством населения. Тем самым до этой даты сохраняется и действующий сейчас единый тариф для всех бытовых потребителей – 1,68 грн/кВт*ч.