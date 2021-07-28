На заседании СНБО обсудят понижение цен на электричество
Владимир Зеленский пообещал, что "сюрпризов" в виде повышения стоимости электроэнергии не будет. В то же время некоторые категории и вовсе могут надеяться на их понижение.
На заседании Совета по национальной безопасности и обороны Украины будет обсуждаться повышение тарифов на электричество. Об этом во время форума "Украина. 30" заявил президент Владимир Зеленский.
Глава государства отметил, что тариф для некоторых категорий составит менее 1,68 грн/кВт-ч.
"Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию для людей не поднимались. Во-вторых, это фейковая информация, что с 1 августа цены на электроэнергию для людей будут выше. Сильно подменяют понятия, потому что для каких-то предприятий что-то растет, но я бы тут не говорил бы об обществе", — отметил Зеленский.
Проинформировать о принятых решениях президент пообещал после заседания, однако отметил, что с 1 августа "сюрпризов" для населения не будет. По его словам, в нашей стране есть население, которое не в силах позволить себе оплату даже 1,68 грн/кВт-ч., потому рассмотрит вопрос снижения цены для этих категорий.
Перед этим Кабмин сохранил действующий тариф на электроэнергию в Украине до 1 августа 2021 года. Тогда же в правительстве заявили, что тариф на электроэнергию после 1 августа для значительной части потребителей может стать ниже 1,68 грн/кВт*ч.
Решение правительства предусматривало, что вплоть до последнего месяца лета сохранится действующий механизм специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электричеством населения. Тем самым до этой даты сохраняется и действующий сейчас единый тариф для всех бытовых потребителей – 1,68 грн/кВт*ч.