Кабмин сохранил до 1 августа действующие тарифы на электроэнергию

Правительство надеется, что тариф на электроэнергию после 1 августа для значительной части потребителей станет ниже 1,68 грн/кВт*ч.

Тариф на электроэнергию в Украине сохранится до 1 августа 2021 года. Именно так Кабинет министров ответил на волнующих многих потребителей вопрос "Как платить за электроэнергию после 1 июля?". Решение правительства предусматривает, что вплоть до последнего месяца лета действующий механизм специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электричеством населения. Тем самым до этой даты сохраняется действующая сейчас единый тариф для всех бытовых потребителей – 1,68 грн/кВт*ч.

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Согласно постановлению правительства от 5 июня 2019 года, действие ПСО на рынке электроэнергии должно было закончиться 1 июля 2021 года.

18 июня, выступая в Верховной Раде, министр энергетики Герман Галущенко сказал, что проект новой модели ПСО будет представлен до 25 июня. Но потом Минэнерго инициировало продление действующий тариф на электроэнергию до 1 августа, ссылаясь на потребность в дополнительном времени для "надлежащего расчета модели финансовой стабильности участников ПСО для обеспечения длительного устойчивого эффекта".

В министерстве пояснили, что цель ПСО состоит в защите социально уязвимых потребителей при одновременном обеспечении возможностей генерации для стабильной работы и модернизации. Для реализации той цели необходимо знать точную сумму средств, которую требует рынок. Определить ее Минэнерго обещает в первой половине июля, когда проявится эффект мер по стабилизации рынка, которые уже предприняты и планируются к принятию в ближайшее время.

Говоря о новой модели, Галущенко отмечал, что для населения, потребляющего до 100 кВт*ч в месяц, тариф на электроэнергию будет ниже нынешнего, уточнив, что 16 млн домохозяйств (или 40% бытовых потребителей) потребляют как раз до указанной нормы.

Энергетики утверждают, что рыночная цена ресурса примерно вдвое выше, чем 1,68 грн/кВт*ч.

"Энергоатом" и "Укргидроэнерго", задействованные в ПСО, продают электричество для населения по 15 и 1 коп/кВт*час соответственно.

Средневзвешенный "зеленый" тариф в Украине в 2021 году составит 382,12 грн/МВт*ч и будет на 4,5% ниже, чем в 2020 году. То есть солнечные и ветряные электростанции продают электричество в объединенную энергосистему в среднем по 38 коп/кВт*ч.

Напомним, по прогнозам опрошенных в мае Фокусом экспертов, льготный тариф на электроэнергию для населения 1,2-1,68 грн/кВт*ч могут ввести для тех, кто потребляет до 100-500 кВт в месяц, а для превышения начнут действовать цены от 2,5 грн и выше.