Тарифы на электроэнергию: в Минэнерго рассказали, как платить после 1 июля

Цены на электроэнергию сделают разными, в зависимости от категорий потребителей.

Система оплаты за электроэнергию и тарифы на электроэнергию могут измениться с 1 июля. В этот день заканчивается действие действующей модели возложения специальных обязательств по обеспечению электроэнергией населения (ПСО). Проект новой модели будет представлен на следующей неделе. Об этом сказал 18 июня министр энергетики Герман Галущенко, выступая в Верховной Раде.

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По его словам, проект предусматривает дифференцированный подход к оплате электроэнергии в зависимости от категорий потребителей, он "позволит защитить социально уязвимые слои населения".

Министр отметил, что для населения, потребляющего в месяц до 100 кВт*ч электроэнергии, цена будет ниже нынешнего тарифа (1,68 грн/кВт*ч). По его данным, 16 млн домохозяйств (40% бытовых потребителей) потребляют такой объем.

Минэнерго также предложит изменить принципы продажи электроэнергии на рынке для генерирующих компаний, задействованных в ПСО (это "Энергоатом" и "Укргидроэнерго").

По данным агентства "Интерфакс-Украина", проект ПСО предусматривает разделение потребителей на четыре категории.

Категории потребителей электроэнергии с 1 июля могут быть такими:

потребляющие 100 кВт*ч;

от 100 до 300 кВт*ч;

от 300 до 500 кВт*ч;

свыше 500 кВт*ч.

В зависимости от объемов потребления тариф будет расти вплоть до 3 грн/кВт*ч.

Согласно законодательству, действие ПСО на рынке электроэнергии заканчивается 1 июля 2021 года.

Отметим, сейчас население платит 1,68 грн/кВт*ч, а энергетики утверждают, что рыночная цена ресурса примерно вдвое выше.

"Энергоатом" и "Укргидроэнерго", задействованные в ПСО, продают электроэнергию для населения по 15 коп/кВт*час и 1 коп/кВт*час соответственно.

Средневзвешенный "зеленый" тариф в Украине в 2021 году составит 382,12 грн/МВт*ч и будет на 4,5% ниже, чем в 2020 году. То есть солнечные и ветряные электростанции продают электроэнергию в объединенную энергосистему в среднем по 38 коп/кВт*ч.

Напомним, по прогнозам опрошенных в мае Фокусом экспертов, льготный тариф на электроэнергию для населения 1,2-1,68 грн/кВт*ч могут ввести для тех, кто потребляет до 100-500 кВт в месяц, а для превышения начнут действовать цены от 2,5 грн/кВт*ч и выше.

Эксперты также не исключали введения разных тарифов для каждой из областей Украины, в зависимости от совокупных затрат на доставку электроэнергии, которые заметно отличаются в разных регионах.

Ранее Фокус также сообщал, что с 1 июля может подорожать электроэнергия для бытовых потребителей. У НКРЭКУ якобы есть три сценария повышения тарифов для населения, один из которых, считающийся наиболее вероятным, предусматривает скачок цен на электроэнергию на 30% уже текущим летом.

Также эксперты предупреждали, что тариф на электроэнергию может составить 2,5 грн уже этим летом. Но и последующие подорожание неизбежно, из-за чего бытовых потребителям, возможно, придется платить по 3,2 грн.