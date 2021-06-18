Тарифи на електроенергію: у Міненерго розповіли, як платити після 1 липня

Ціни на електроенергію зроблять різними, залежно від категорій споживачів.

Система оплати за електроенергію і тарифи на електроенергію можуть змінитися з 1 липня. У цей день закінчується дія чинної моделі покладання спеціальних зобовʼязань щодо забезпечення електроенергією населення (ПСО). Проект нової моделі буде представлений наступного тижня. Про це сказав 18 червня міністр енергетики Герман Галущенко, виступаючи у Верховній Раді.

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За його словами, проект передбачає диференційований підхід до оплати електроенергії залежно від категорій споживачів, він "дозволить захистити соціально вразливі верстви населення".

Міністр зазначив, що для населення, яке споживає в місяць до 100 кВт * год електроенергії, ціна буде нижчою за нинішній тариф (1,68 грн/кВт * год). За його даними, 16 млн домогосподарств (40% побутових споживачів) споживають такий обсяг.

Міненерго також запропонує змінити принципи продажу електроенергії на ринку для генерувальних компаній, залучених у ПСО (це "Енергоатом" і "Укргідроенерго").

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", проект ПСО передбачає поділ споживачів на чотири категорії.

Категорії споживачів електроенергії з 1 липня можуть бути такими:

споживають 100 кВт * год;

від 100 до 300 кВт * год;

від 300 до 500 кВт * год;

понад 500 кВт * год.

Залежно від обсягів споживання тариф буде рости аж до 3 грн/кВт * год.

Згідно із законодавством, дія ПСО на гуртовому ринку електричної енергії завершується 1 липня 2021 року.

Зазначимо, наразі населення платить 1,68 грн/кВт * год, а енергетики стверджують, що ринкова ціна ресурсу приблизно вдвічі вища.

"Енергоатом" і "Укргідроенерго", залучені в ПСО, продають електроенергію для населення за 15 коп/кВт * год і 1 коп/кВт * год відповідно.

Середньозважений "зелений" тариф в Україні у 2021 році становитиме 382,12 грн/МВт * год і буде на 4,5% нижче, ніж у 2020 році. Тобто сонячні і вітряні електростанції продають електроенергію в обʼєднану енергосистему в середньому за 38 коп/кВт * год.

Нагадаємо, за прогнозами опитаних у травні Фокусом експертів, пільговий тариф на електроенергію для населення 1,2-1,68 грн/кВт * год можуть ввести для тих, хто споживає до 100-500 кВт на місяць, а для перевищення почнуть діяти ціни від 2,5 грн/кВт * год і вище.

Експерти також не виключали введення різних тарифів для кожної з областей України, залежно від сукупних витрат на доставку електроенергії, які помітно відрізняються в різних регіонах.

Раніше Фокус також повідомляв, що з 1 липня може подорожчати електроенергія для побутових споживачів. У НКРЕКУ нібито є три сценарії підвищення тарифів для населення, один з яких, що вважається найбільш вірогідним, передбачає стрибок цін на електроенергію на 30% уже цього літа.

Також експерти попереджали, що тариф на електроенергію може становити 2,5 грн уже цього літа. Але і подальші подорожчання неминучі, через що побутовим споживачам, можливо, доведеться платити по 3,2 грн.