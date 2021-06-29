Кабмін зберіг до 1 серпня чинні тарифи на електроенергію

Уряд сподівається, що тариф на електроенергію після 1 серпня для значної частини споживачів стане нижче 1,68 грн/кВт*год.

Тариф на електроенергію в Україні збережеться до 1 серпня 2021 року. Саме так Кабінет міністрів відповів на хвилюючі багатьох споживачів питання "Як платити за електроенергію після 1 липня?". Рішення уряду передбачає, що аж до останнього місяця літа чинний механізм спеціальних зобовʼязань (ПСО) щодо забезпечення електрикою населення. Тим самим до цієї дати зберігається чинний зараз єдиний тариф для всіх побутових споживачів — 1,68 грн/кВт*год.

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Згідно з постановою уряду від 5 червня 2019 року, дію ПСО на оптовому ринку електричної енергії мало закінчитися 1 липня 2021 року.

18 червня, виступаючи у Верховній Раді, міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що проект нової моделі ПСО буде представлений до 25 червня. Але потім Міненерго ініціювало продовження чинного тарифу на електроенергію до 1 серпня, посилаючись на потребу в додатковому часі для "належного розрахунку моделі фінансової стабільності учасників ПСО для забезпечення тривалого стійкого ефекту".

У міністерстві пояснили, що мета ПСО полягає в захисті соціально вразливих споживачів при одночасному забезпеченні можливостей генерації для стабільної роботи і модернізації. Для реалізації тієї мети необхідно знати точну суму коштів, яку вимагає ринок. Визначити її Міненерго обіцяє в першій половині липня, коли проявиться ефект заходів щодо стабілізації ринку, які вже зроблені і плануються до прийняття найближчим часом.

Говорячи про нову модель, Галущенко зазначав, що для населення, яке споживає до 100 кВт*год на місяць, тариф на електроенергію буде нижчим за нинішній, уточнивши, що 16 млн домогосподарств (або 40% побутових споживачів) споживають саме до зазначеної норми.

Енергетики стверджують, що ринкова ціна ресурсу приблизно вдвічі вища, ніж 1,68 грн/кВт*год.

"Енергоатом" і "Укргідроенерго", задіяні в ПСО, продають електрику для населення по 15 і 1 коп/кВт*год відповідно.

Середньозважений "зелений" тариф в Україні в 2021 році складе 382,12 грн/МВт*год і буде на 4,5% нижчим, ніж у 2020 році. Тобто сонячні і вітряні електростанції продають електрику в обʼєднану енергосистему в середньому по 38 коп/кВт*год.

Нагадаємо, за прогнозами опитаних в травні Фокусом експертів, пільговий тариф на електроенергію для населення 1,2-1,68 грн/кВт*год можуть ввести для тих, хто споживає до 100-500 кВт на місяць, а для перевищення почнуть діяти ціни від 2,5 грн і вище.