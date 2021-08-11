Кабмин снизил тарифы на электроэнергию: когда вступят в силу и сколько будем платить

Новый тариф на электроэнергию для определенной категории бытовых потребителей вступит в силу с 1 октября.

Кабинет министров Украины вводит новый тариф на электроэнергию для домохозяйств, которые потребляют до 250 кВт/ч в месяц. Об этом предупредил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

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По его словам, правительство снизило тариф на электроэнергию для бытовых потребителей после инициативы президента Владимира Зеленского.

С 1 октября украинские семьи, которые потребляют до 250 кВт/ч в месяц, будут платить по новому тарифу — 1,44 грн/кВт-ч.

Для остальных украинских семей, которые ежемесячно потребляют больше 250 кВт/ч, тарифы на электроэнергию остаются без изменений — 1,68 грн/кВт-ч.

[ + – ] Кабмин ввел новые тарифы на электроэнергию

Ранее Фокус предупреждал, что Кабмин не планирует повышать тарифы на электроэнергию с 1 августа. Новый механизм формирования цены на электроэнергию после отмены ПСО, в результате чего стоимость услуги может вырасти вдвое, планируют ввести с 1 сентября.

Также Фокус рассказывал, что Владимир Зеленский поручил рассмотреть тарифы на электроэнергию на заседании СНБО. Президент заверил украинцев, что "сюрпризов" в виде повышения стоимости электроэнергии не будет, а некоторые категории бытовых потребителей могут рассчитывать на понижение тарифов на электроэнергию.