В Украине не будут менять тарифы на электроэнергию с 1 августа, - Кабмин

Новый механизм формирования цены на электроэнергию, в результате чего она может вырасти вдвое, планируют ввести с 1 сентября.

Тарифы на электроэнергию с 1 августа 2021 года в Украине для населения меняться не будет, оставшись на уровне 1,68 грн/кВт*ч, поскольку Кабмин продлил до 1 сентября действие механизма спецобязательств (ПСО) на рынке электричества.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сейчас "все заинтересованные органы работают над тем, чтобы сбалансировать рынок".

Тарифы на электроэнергию с 1 августа — что говорит Зеленский

Уточним, что в сегодняшнего ходе форума "Украина. 30. Децентрализация" президент Владимир Зеленский анонсировал рассмотрение вопроса снижения цены для уязвимых потребителей на заседании СНБО, которое запланировано на пятницу, 30 июля.

"Считаю, что у нас есть прослойка населения, которая не может себе позволить платить даже 1,68 грн. И поэтому СНБО будет рассматривать также этот вопрос и возможности снижения цен для отдельных слоев населения", – сообщил Зеленский.

Согласно расчетам Минэнерго, тариф на электроэнергию с 1 августа из-за отказа от ПСО и перехода на рыночные цены мог подорожать вдвое.

Напомним, с 1 января был отменен льготный тариф 0,9 грн при потреблении до 100 кВт*ч в месяц, в результате чего все потребители стали платить по 1,68 гривен.

Механизм ПСО первоначально планировали отменить с 1 июня, потом эту дату последовательно переносили на 1 июля и 1 августа.