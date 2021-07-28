В Україні не будуть змінювати тарифи на електроенергію з 1 серпня, — Кабмін

Новий механізм формування ціни на електроенергію, у результаті чого вона може зрости вдвічі, планують ввести з 1 вересня.

Тарифи на електроенергію з 1 серпня 2021 року в Україні для населення змінюватися не будуть, залишившись на рівні 1,68 грн/кВт*год, оскільки Кабмін продовжив до 1 вересня дію механізму спецобов'язків (ПСО) на ринку електрики.

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За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, наразі "всі зацікавлені органи працюють над тим, щоб збалансувати ринок".

Тарифи на електроенергію з 1 серпня — що говорить Зеленський

Уточнимо, що в ході сьогоднішнього форуму "Україна. 30. Децентралізація" президент Володимир Зеленський анонсував розгляд питання зниження ціни для вразливих споживачів на засіданні РНБО, яке заплановане на п'ятницю, 30 липня.

"Вважаю, що в нас є прошарок населення, який не може собі дозволити платити навіть 1,68 грн. І тому РНБО розглядатиме також це питання і можливості зниження цін для окремих верств населення", — повідомив Зеленський.

Згідно з розрахунками Міненерго, тариф на електроенергію з 1 серпня через відмову від ПСО і перехід на ринкові ціни міг подорожчати вдвічі.

Нагадаємо, з 1 січня було скасовано пільговий тариф 0,9 грн при споживанні до 100 кВт*год на місяць, у результаті чого всі споживачі стали платити по 1,68 гривні.

Механізм ПСО спочатку планували скасувати з 1 червня, потім цю дату послідовно переносили на 1 липня і 1 серпня.