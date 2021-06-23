Тарифи на опалення і гарячу воду зростуть на 50%, — Мінекономіки

Кабмін схвалив прогноз по зростанню тарифів на комунальні послуги для українців у 2021-2024 роках.

У 2021 році українцям доведеться більше платити за комуналку, оскільки тарифи на опалення і гарячу воду для побутових споживачів виростуть на 33%.

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Про це йдеться в прогнозі Міністерства економіки до 2024 року, який був схвалений Кабінетом міністрів в кінці травня.

Згідно з прогнозом Мінекономіки і соціального розвитку, для українців подорожчають такі комунальні тарифи, як опалення, гаряча вода, централізоване водопостачання, а також утримання будинків і прибудинкових споруд.

Мінекономіки прогнозує, що у 2021 році тарифи на опалення і гарячу воду для побутових споживачів виростуть на 33%. У наступному році ці послуги, за прогнозом міністерства, виростуть ще на 6%, а у 2023-2024 роках — ще на 5%.

У 2021 року тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення подорожчають на 20%, у 2022 році — ще на 11%, в 2023-2024 роках — ще на 5%. У Мінекономіки прогнозують подорожчання послуги утримання будинків, споруд та прибудинкових територій: в поточному році виростуть на 10%, у 2022-му — ще на 10%, в 2023-2024 роках — ще на 5%.

Таким чином, до кінця 2024 року тарифи на опалення і гарячу воду зростуть на 55,4%, а на холодну воду — на 46,9%.

Раніше Фокус розповідав, що з 1 липня можуть ввести нові тарифи на електроенергію. Для населення, яке споживає в місяць до 100 кВт*год електроенергії, ціна буде нижче нинішнього тарифу (1,68 грн/кВт*год). Залежно від обсягів споживання тариф буде рости аж до 3 грн/кВт*год.

Також Фокус повідомляв, які тарифи на газ будуть діяти в червні. Влітку попит на газ перевищує пропозицію і розцінки на блакитне паливо, тому вартість палива буде коливатися в межах до 13 гривень за один кубометр палива.