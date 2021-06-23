Тарифы на отопление и горячую воду вырастут на 50%, - Минэкономики

Кабмин одобрил прогноз по росту тарифов на коммунальные услуги для украинцев в 2021-2024 годах.

В 2021 году украинцам придется больше платить за коммуналку, поскольку тарифы на отопление и горячую воду для бытовых потребителей вырастут на 33%.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Об этом говорится в прогнозе Министерства экономики до 2024 года, который был одобрен Кабинетом министров в конце мая.

Согласно прогнозу Минэкономики и социального развития, для украинцев подорожают такие коммунальные тарифы, как отопление, горячая вода, централизованное водоснабжение, а также содержание домов и придомовых сооружений.

Минэкономики прогнозирует, что в 2021 году тарифы на отопление и горячую воду для бытовых потребителей вырастут на 33%. В следующем году эти услуги, по прогнозу министерства, вырастут еще на 6%, а в 2023-2024 годах — еще на 5%.

В 2021 году тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод подорожают на 20%, в 2022 году – еще на 11%, в 2023-2024 годах — еще на 5%. В Минэкономики прогнозируют подорожание услуги содержания домов, сооружений и придомовых территорий: в текущем году вырастут на 10%, в 2022-м – еще на 10%, в 2023-2024 годах — еще на 5%.

Таким образом, до конца 2024 года тарифы на отопление и горячую воду повысятся на 55,4%, а на холодную воду — на 46,9%.

Ранее Фокус рассказывал, что с 1 июля могут ввести новые тарифы на электроэнергию. Для населения, потребляющего в месяц до 100 кВт*ч электроэнергии, цена будет ниже нынешнего тарифа (1,68 грн/кВт*ч). В зависимости от объемов потребления тариф будет расти вплоть до 3 грн/кВт*ч.

Также Фокус сообщал, что какие тарифы на газ будут действовать в июне. Летом спрос на газ превышает предложение и расценки на голубое топливо, поэтому стоимость топлива будет колебаться в пределах до 13 гривен за один кубометр топлива.