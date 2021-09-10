Самые богатые украинцы: составлен портрет в цифрах по версии Фокуса

Фокус собрал статистику об украинских миллиардерах. Например, пятая часть самых богатых украинцев имеют непосредственное отношение к политике – они действующие или бывшие нардепы.

Совокупное состояние 100 самых богатых украинцев составляет $53,63 млрд, половину этой суммы контролируют первые 10 человек. Такой вывод можно сделать из анализа данных рейтинга "ТОП-100 самых богатых людей Украины", который составил Фокус.

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Среднее состояние участника первой десятки богатых людей составляет $2685 млн, а у остальных – почти в 10 раз меньше – $298 млн.

Более трети (35%) имеют активы в металлургии и горной промышленности. Энергетика, нефтегаз и сельское хозяйство "кормят" по 12–13%. Вклад других отраслей намного ниже – по 2–4%.

Примерно пятая часть самых богатых украинцев (18,4%) даже официально имеют отношение к политике, так как являются действующими или бывшими нардепами.

Участники рейтинга – люди зрелые. Средний возраст первой десятки – 54 года, среди них самому молодому 37 лет. Самый молодой среди всей сотни – 27-летний.

"Коллектив" рейтинга – монолитно мужской. В нем только 5 (пять) женщин.

Портрет самых богатых украинцев согласно исследованию Фокуса

[ + – ] Топ самых богатых людей Украины: статистические данные

Напомним, Фокус ежегодно проводит аналитическую оценку самых богатых людей Украины, в которой оценивает состояние владельцев активов внутри страны, используя открытые данные, информацию системы YouControl. Формулы и мультипликаторы для расчета списка самых богатых людей предоставлены инвесткомпанией Concorde Capital.