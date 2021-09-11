В рейтинг самых богатых людей Украины попали 5 женщин

В список богатейших женщин попали совладелицы Фармак, Rozetka, Bayadera и "Закарпатьеоблэнерго".

Среди 100 самых богатых людей Украины по версии Фокуса оказались пять представительниц женского пола. При этом две из них разделили свои позиции вместе со своими супругами. Самой молодой из них — Ирине Чечеткиной — 42 года.

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Женщины в рейтинге "ТОП 100 самых богатых людей Украины 2021"

Так, в списке богатых людей Украины на 8-м месте оказалась владелица компании Эпицентр-К, 62-летняя Галина Герега вместе со своим мужем Александром. Их капитал составляет $1,51 млрд.

24-е место заняла совладелица и глава набсовета фармакологического завода "Фармак" Филя Жебровская с капиталом в $461 млн. 71-летняя Жебровская еще в 1980 году начала работать бухгалтером на Киевском химико-фармацевтическом заводе им. Ломоносова, а в 1995-м, после приватизации, стала гендиректором предприятия.

На 62 месте оказалась чета Владислава и Ирины Чечеткиных, совладельцев ретейлеров Rozetka и prom.ua. Ежедневно онлайн-магазин Rozetka посещают 2,5 млн пользователей, а в планах Чечеткиных — запустить свой бренд бытовой техники RZTK. Капитал пары составил $210 млн.

68-е место досталось Сергею и Юлии Левочкиным с капиталом в $190 млн. В отличии от предыдущих богатейших, Сергей и Юлия — брат и сестра. Они владеют почти 95% акций энергопоставляющей компании "Закарпатьеоблэнерго" и являются народными депутатами от ОПЗЖ.

На почетном 99-м месте оказалась совладелица алкогольного холдинга Bayadera Group Наталья Бондарева. Уроженка Горловки организовала предприятие совместно с сестрой Ольгой Нечитайло-Риджок и ее старшим сыном Святославом Нечитайло, который занял 90 место в рейтинге. После смерти Ольги бизнес достался Наталье и Святославу. Любопытно, что реальная структура собственности группы, куда входят три производственных площадки, а также дистрибуция и импорт, скрыта за офшорами.

Напомним, Фокус ежегодно анализирует доходы самых богатых людей Украины, используя открытые данные, информацию системы YouControl. Формулы и мультипликаторы для расчета списка самых богатых людей предоставлены инвесткомпанией Concorde Capital.