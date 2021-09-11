У рейтинг найбагатших людей України потрапили 5 жінок

У список найбагатших жінок потрапили співвласниці Фармак, Rozetka, Bayadera і "Закарпаттяобленерго".

Серед 100 найбагатших людей України за версією Фокуса виявилися п'ять представниць жіночої статі. При цьому дві з них розділили свої позиції разом зі своїми дружинами. Наймолодшій з них — Ірині Чечоткіній — 42 роки.

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Жінки в рейтингу "ТОП 100 найбагатших людей України 2021"

Так, у списку багатих людей України на 8-му місці опинилася власниця компанії Епіцентр-К, 62-річна Галина Герега разом зі своїм чоловіком Олександром. Їх капітал становить $1,51 млрд.

24-е місце зайняла співвласниця і глава наглядової ради фармакологічного заводу "Фармак" Філя Жебрівська з капіталом в $ 461 млн. 71-річна Жебрівська ще в 1980 році почала працювати бухгалтером на Київському хіміко-фармацевтичному заводі ім. Ломоносова, а в 1995-му, після приватизації, стала гендиректором підприємства.

На 62 місці опинилася подружжя Владислава та Ірини Чечоткіних, співвласників ритейлерів Rozetka і prom.ua. Щодня онлайн-магазин Rozetka відвідують 2,5 млн користувачів, а в планах Чечоткіних — запустити свій бренд побутової техніки RZTK. Капітал пари склав $210 млн.

68-е місце дісталося Сергію і Юлії Льовочкіним з капіталом в $190 млн. На відміну від попередніх найбагатших, Сергій і Юлія — брат і сестра. Вони володіють майже 95% акцій енергопостачальної компанії "Закарпаттяобленерго" і є народними депутатами від ОТЗЖ.

На почесному 99-му місці опинилася співвласниця алкогольного холдингу Bayadera Group Наталія Бондарева. Уродженка Горлівки організувала підприємство спільно з сестрою Ольгою Нечитайло-Ріджок і її старшим сином Святославом Нечитайло, який зайняв 90 місце в рейтингу. Після смерті Ольги бізнес дістався Наталі і Святославу. Цікаво, що реальна структура власності групи, куди входять три виробничі майданчики, а також дистрибуція і імпорт, прихована за офшорами.

Нагадаємо, Фокус щорічно аналізує доходи найбагатших людей України, використовуючи відкриті дані й інформацію системи YouControl. Формули і мультиплікатори для розрахунку списку найбагатших людей надані інвесткомпанією Concorde Capital.