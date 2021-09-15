Решение по спору Украины и России о "долге Януковича" будет зависеть от "пакистанского" дела, – РБК

После "пакистанского" дела юристы должны доказать, что у Украины в 2013 году не было иного выбора, как взять деньги от РФ.

Спор в британском суде между Украиной и Россией по поводу непогашенных еврооблигаций на $3 млрд ("долг Януковича"), длится уже пять с половиной лет. Сейчас он близится к завершению, сообщило агентство "РБК".

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Ранее Верховный суд Великобритании приостановил разбирательство по этому делу, сказав, что сначала хочет рассмотреть более простое "пакистанское" дело, в котором, как и в украинско-российском споре, ставится вопрос о применении доктрины принуждения.

Напомним, Украина отказывается оплачивать свои облигации, которые были выпущены в декабре 2013 года и полностью выкуплены Россией. Причиной отказа называется то, что этот облигационный займ был сделан под давлением со стороны РФ.

Решение по "пакистанскому" делу было принято в сентябре. В его основе лежит иск британского турагентства Times Travel против национальной авиакомпании Пакистана Pakistan International Airline Corporation (PIAC).

Украина и Россия опосредовано участвовали в слушаниях по этому делу как третьи стороны, которые не заявляют самостоятельных требований, сообщает "РБК".

Суть "пакистанского" спора

Суть "пакистанского" спора состоит в том, что PIAC предлагала монопольные услуги перевозок на прямом маршруте Пакистан — Великобритания, а турагентство Times Travel продавало билеты на эти рейсы от имени PIAC, за что должно было получать комиссионные. Но авиакомпания систематически задерживала выплаты, а когда их сумма стала значительной, предложила заключить новый контракт и "забыть" о долгах.

Агентство согласилось, а затем подало в суд на авиакомпанию, утверждая, что контракт был подписан под принуждением. Поскольку бизнес агентства был основан на продаже билетов PIAC, то оно не могло не согласиться на новые условия.

Важной особенностью этого дела является то, что авиакомпания использовала для принуждения законные действия.

Верховный суд Великобритании признал, что даже в этом случае доктрина принуждения может быть применена и контракт объявлен недействительным. Для этого меры ответчика должны быть расценены судом как нелегитимные, а поведение – как недобросовестное.

Жалобу же Times Travel суд отклонил. Он признал, что PIAC эксплуатировала свое положение монополиста, но ее поведение не было в достаточной мере "предосудительным".

Последствия "пакистанского" спора для Украины

Российский юрист Александр Захаров считает, что суд в принципе подтвердил, что доктрина экономического принуждения в Англии существует и может быть применена в судебных спорах. Это повышает риск, что Россия не добьется желаемого результата, сообщило "РБК".

Минфин Украины при выпуске евробондов весной 2021 года сообщал, что после принятия решения по "пакистанскому" делу сможет предоставить дополнительные соображения Верховному суду Великобритании. Только после их рассмотрения суд примет окончательное решение по спору о "долге Януковича".

Напомним, Верховный суд Великобритании в ноябре прошлого года из-за пандемии COVID-19 на неопределенный срок отложил решение по "долгу Януковича".

Агентство Bloomberg подробно писало о судьбе украинских облигаций, принадлежащих России, и моратории на выплату долга, объявленном Украиной.