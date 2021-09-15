Рішення щодо суперечки України і Росії про "борг Януковича" буде залежати від "пакистанської" справи, — РБК

Після "пакистанської" справи юристи повинні довести, що в України у 2013 році не було іншого вибору, як взяти гроші від РФ.

Суперечка в британському суді між Україною і Росією з приводу непогашених єврооблігацій на $3 млрд ("борг Януковича"), триває вже п'ять з половиною років. Наразі вона наближається до завершення, повідомило агентство "РБК".

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Раніше Верховний суд Великобританії призупинив розгляд у цій справі, сказавши, що спочатку хоче розглянути більш просту "пакистанську" справу, у якій, як і в українсько-російській суперечці, ставиться питання про застосування доктрини примусу.

Нагадаємо, Україна відмовляється оплачувати свої облігації, які були випущені в грудні 2013 року і повністю викуплені Росією. Причиною відмови називається те, що цей облігаційний займ був зроблений під тиском РФ.

Рішення щодо "пакистанської" справи було прийнято у вересні. У її основі лежить позов британського турагентства Times Travel проти національної авіакомпанії Пакистану Pakistan International Airline Corporation (PIAC).

Україна і Росія опосередковано брали участь у слуханнях у цій справі як треті сторони, які заявляють про ті самостійні вимоги, повідомляє "РБК".

Суть "пакистанського" спору

Суть "пакистанського" спору полягає в тому, що PIAC пропонувала монопольні послуги перевезень на прямому маршруті Пакистан — Великобританія, а турагентство Times Travel продавало квитки на ці рейси від імені PIAC, за що мало отримувати комісійні. Але авіакомпанія систематично затримувала виплати, а коли їхня сума стала значною, запропонувала укласти новий контракт і "забути" про борги.

Агентство погодилося, а потім подало в суд на авіакомпанію, стверджуючи, що контракт був підписаний під примусом. Оскільки бізнес агентства був заснований на продажу квитків PIAC, то воно не могло не погодитися на нові умови.

Важливою особливістю цієї справи є те, що авіакомпанія використовувала для примусу законні дії.

Верховний суд Великобританії визнав, що навіть у цьому випадку доктрина примусу може бути застосована і контракт оголошений недійсним. Для цього заходи відповідача повинні бути розцінені судом як нелегітимні, а поведінка — як несумлінна.

Скаргу ж Times Travel суд відхилив. Він визнав, що PIAC експлуатувала своє становище монополіста, але її поведінка не була достатньою мірою "ганебною".

Наслідки "пакистанського" спору для України

Російський юрист Олександр Захаров вважає, що суд у принципі підтвердив, що доктрина економічного примусу в Англії існує і може бути застосована в судових суперечках. Це підвищує ризик, що Росія не досягне бажаного результату, повідомило "РБК".

Мінфін України при випуску євробондів навесні 2021 року повідомляло, що після ухвалення рішення щодо "пакистанської" справи зможе надати додаткові міркування Верховному суду Великобританії. Тільки після їх розгляду суд ухвалить остаточне рішення щодо спору про "борг Януковича".

Нагадаємо, Верховний суд Великобританії в листопаді минулого року через пандемію COVID-19 на невизначений термін відклав рішення щодо "боргу Януковича".

Агентство Bloomberg докладно писало про долю українських облігацій, що належать Росії, і мораторій на виплату боргу, оголошеного Україною.