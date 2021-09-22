Цены на газ для потребностей населения не будут меняться до конца апреля 2022, – Нафтогаз

Газа в подземных хранилищах Украины достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона.

До конца апреля 2022 года цена газа для населения будет 7,96 грн за 1 кубометр, а для поставщиков (производителей) тепла и горячей воды – 7,42 грн. Об этом сказал директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза Украины" Максим Белявский в эфире "Громадського радио".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

По его словам, эта цена газа для производителей тепла не превышает средневзвешенную стоимость газа, которая заложена в их тарифах. При этом многие из них говорят о том, что им придется увеличивать платежки.

"Есть вопрос к органам городского самоуправления (они устанавливают тарифы на тепло. – Прим. Фокуса) – почему в прошлом году тарифы не были снижены, когда газ производители покупали за 4,50 грн, а в платежках учитывали от 8 грн?", – сказал Белявский.

Если местные власти уверены, что нужно увеличить платежи за отопление в текущем году, пусть покажут всю структуру тарифа, считает представитель "Нафтогаза".

По его словам, в Украине есть 18 млрд кубометров газа, а на прохождение отопительного сезона, с октября 2021 по март 2022, нужно приблизительно 14,2 млрд.

Сведения о запасах газа официально публикует компания "Укртрансгаз", которая входит в группу "Нафтогаза".

В течение августа подземные хранилища (ПХГ) пополнены на 1 млрд куб. м. По состоянию на 1 сентября в них было в 18 млрд куб. м газа, что выше среднего значения прошлых лет, но на 30% меньше уровня прошлого года (тогда запас были рекордно большими, много газа осталось неиспользованным). Планируется иметь к началу отопительного сезона не менее 19 млрд куб. м. Этого будет достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона 2021/2022.

Часть газа в ПХГ принадлежит нерезидентам, которые могут его забрать зимой, чтобы реэкспортировать.

"Могу успокоить: за четыре месяца сезона закачки-2021 нерезиденты реэкспортировали только 0,06 млрд куб. м. Все другие их запасы или реализованы на украинском рынке, или в остаются в ПХГ", – отметил Сергей Перелома, и.о. генерального директора "Укртрансгаза".

Напомним, ранее Максим Белявский говорил Фокусу, что нынешние высокие цены на газ в Европе не скажутся на ценах для населения в Украине.