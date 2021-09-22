Ціни на газ для потреб населення не змінюватимуться до кінця квітня 2022, — Нафтогаз

Газу в підземних сховищах України достатньо для стабільного проходження опалювального сезону.

До кінця квітня 2022 року ціна газу для населення буде 7,96 грн за 1 кубометр, а для постачальників (виробників) тепла і гарячої води — 7,42 грн. Про це сказав директор з інтегрованих комунікацій "Нафтогазу України" Максим Білявський в ефірі "Громадського радіо".

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За його словами, ця ціна газу для виробників тепла не перевищує середньозважену вартість газу, яка закладена в їхніх тарифах. При цьому багато хто з них говорять про те, що їм доведеться збільшувати платіжки.

"Є питання до органів міського самоврядування (вони встановлюють тарифи на тепло. — Прим. Фокуса) — чому в минулому році тарифи не були знижені, коли газ виробники купували за 4,50 грн, а в платіжках враховували від 8 грн?", — сказав Білявський.

Якщо місцева влада впевнена, що потрібно збільшити платежі за опалення в поточному році, нехай покажуть усю структуру тарифу, вважає представник "Нафтогазу".

За його словами, в Україні є 18 млрд кубометрів газу, а на проходження опалювального сезону, з жовтня 2021 по березень 2022, потрібно приблизно 14,2 млрд.

Відомості про запаси газу офіційно публікує компанія "Укртрансгаз", яка входить у групу "Нафтогазу".

Протягом серпня підземні сховища (ПСГ) поповнені на 1 млрд куб. м. Станом на 1 вересня в них було 18 млрд куб. м газу, що вище за середнє значення минулих років, але на 30% менше за рівень минулого року (тоді запаси були рекордно великими, багато газу залишилося невикористаним). Планується мати до початку опалювального сезону понад 19 млрд куб. м. Цього буде достатньо для стабільного проходження опалювального сезону 2021/2022.

Частина газу в ПСГ належить нерезидентам, які можуть його забрати взимку, щоб реекспортувати.

"Можу заспокоїти: за чотири місяці сезону закачування-2021 нерезиденти реекспортували тільки 0,06 млрд куб. м. Усі інші їхні запаси або реалізовані на українському ринку, або залишаються в ПСГ", — зазначив Сергій Перелома, в.о. генерального директора "Укртрансгазу".

Нагадаємо, раніше Максим Білявський говорив Фокусу, що нинішні високі ціни на газ у Європі не вплинуть на ціни для населення в Україні.