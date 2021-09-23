Украина намерена построить водородный коридор в Германию

При помощи украинской ГТС водород намерены транспортировать через Словакию и Чехию. А ФРГ будет отыгрывать роль "хаба".

Компании-операторы газотранспортных систем Европы, среди которых "Оператор ГТС Украины", участвуют в инициативе "Центральноевропейский водородный коридор", в рамках которой будет создана водородная магистраль для транспортировки альтернативного топлива. Об этом сообщает пресс-служба украинского оператора.

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По словам представителей компании, через магистраль будет налажена транспортировка водорода из перспективных районов производства этого "зеленого" топлива через Словакию и Чехию в Германию и другие районы повышенного спроса в Европейском союзе.

"Водородный коридор также позволит транспортировать водород с производственных предприятий потребителям водорода в Чешской Республике и Словакии", — говорится в сообщении.

[ + – ] Проект водородного коридора

В инициативе участвуют "Оператор ГТС Украины", словацкая компания EUSTREAM, чешская NET4GAS и немецкая OGE. Украинский оператор ожидает, что Германия станет основным хабом спроса на водород в Европе, который будет поставлять большие объемы топлива для обеспечения своих потребностей.

При чем здесь украинская ГТС

Участники инициативы полагают, что водородную магистраль можно создать на основе существующей газовой инфраструктуры при помощи инвестиций. Сейчас организаторы проекта изучают возможность создания "Центральноевропейского водородного коридора" для поставок водорода в объеме до 120 ГВт-ч в день.

"Оператор ГТС" напомнил, что в 2020 ЕС утвердил Водородную стратегию для климатически нейтральной Европы до 2050 года, в которой Украина определена в качестве приоритетного партнера благодаря ее потенциалу по производству "зеленого" топлива и наличию инфраструктуры для поставок. Процесс перехода ЕС с газа на водород может занять около 25 лет. Вложения для такого перехода для Украины составят по меньшей мере 100 млрд долларов.

Напомним, в августе НАК "Нафтогаз Украины" заключила меморандум о сотрудничестве в секторе водородной экономики с немецкой энергетической компанией RWE. Согласно документу, стороны договорились, что Украина будет производить топливо и поставлять его в ЕС.

Ранее Фокус сообщал, что в 2019 году Укргазбанк и Украинский водородный совет договорились развивать водородную отрасль в стране.