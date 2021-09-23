Україна має намір побудувати водневий коридор в Німеччину

За допомогою української ГТС водень мають намір транспортувати через Словаччину і Чехію. А ФРН відіграватиме роль "хабу".

Компанії-оператори газотранспортних систем Європи, серед яких "Оператор ГТС України", беруть участь в ініціативі "Центральноєвропейський водневий коридор", в рамках якої буде створено водневу магістраль для транспортування альтернативного палива. Про це повідомляє прес-служба українського оператора.

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За словами представників компанії, через магістраль буде налагоджене транспортування водню з перспективних районів виробництва цього "зеленого" палива через Словаччину і Чехію в райони підвищеного попиту в Європейському союзі.

"Водневий коридор також дозволить транспортувати водень з виробничих підприємств споживачам водню в Чеській Республіці та Словаччині", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Проект водневого коридору

В ініціативі беруть участь "Оператор ГТС України", словацька компанія EUSTREAM, чеська NET4GAS і німецька OGE. Український оператор очікує, що Німеччина стане основним хабом попиту на водень в Європі, який постачатиме великі обсяги палива для забезпечення своїх потреб.

До чого тут українська ГТС?

Учасники ініціативи вважають, що водневу магістраль можна створити на базі існуючої газової інфраструктури за допомогою інвестицій. Зараз організатори проекту вивчають можливість створення "Центральноєвропейського водневого коридору" для поставок водню в обсязі до 120 ГВт-год в день.

"Оператор ГТС" нагадав, що в 2020 ЄС затвердив Водневу стратегію для кліматично нейтральної Європи до 2050 року, у якій Україна визначена як пріоритетний партнер завдяки її потенціалу з виробництва "зеленого" палива і наявності інфраструктури для поставок. Процес переходу ЄС з газу на водень може зайняти близько 25 років. Iнвестиції для такого переходу для України складуть щонайменше 100 млрд доларів.

Нагадаємо, в серпні НАК "Нафтогаз України" уклала меморандум про співпрацю в секторі водневої економіки з німецькою енергетичною компанією RWE. Згідно з документом, сторони домовилися, що Україна буде виробляти паливо і поставляти його в ЄС.

Раніше Фокус повідомляв, що в 2019 році Укргазбанк і Українська воднева рада домовилися розвивати водневу галузь в країні.