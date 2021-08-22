Підсумки візиту Меркель. Україна домовилася з Німеччиною про виробництво "зеленого водню"
Меморандум Нафтогазу і компанії RWE передбачає експорт водню в ЄС і видобуток палива на узбережжі.
НАК "Нафтогаз України" уклала меморандум про співпрацю в секторі водневої економіки з німецькою енергетичною компанією RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk), повідомляє в неділю, 22 серпня прес-служба Офісу президента.
"Цей меморандум стосується співпраці в галузі водневої економіки. Зокрема, — виробництва "зеленого" водню (з поновлюваних джерел енергії)", — повідомив на брифінгу голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
Також, за словами Вітренко, меморандум відкриває перспективи для експорту "зеленого" водню на європейський ринок, зокрема в Німеччину. Для цього може використовуватися як наявна мережа газопроводів, так і судна для транспортування аміаку.
Крім того, документ, підписаний в контексті візиту канцлера ФРН Ангели Меркель в Україну, передбачає можливості розвитку проектів відновлюваної енергетики "на шельфі та узбережжі морів" (так зазначено в оригіналі повідомлення ОП).
Нагадаємо, заява російської компанії "Газпром" про використання газопроводу "Північний потік-2" спровокувала падіння ціни на газ на європейській біржі нижче $ 500 за тисячу кубометрів.
Відомо, що газопровід "Північний потік-2" планують ввести в експлуатацію вже в 2021 році. Фокус розповідав, де він прокладений і скільки через нього може втратити Україна.
Також повідомлялося, що ціни на енергетичне вугілля досягли максимальних показників за десятиліття, проте Україні це невигідно в зв'язку з тим, що наша країна змушена закуповувати багато вугілля за кордоном.