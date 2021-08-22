Итоги визита Меркель. Украина договорилась с Германией о производстве "зеленого водорода"

Меморандум Нафтогаза и компании RWE предусматривает экспорт водорода в ЕС и добычу топлива на побережье.

НАК "Нафтогаз Украины" заключила меморандум о сотрудничестве в секторе водородной экономики с немецкой энергетической компанией RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk), сообщает в воскресенье, 22 августа пресс-служба Офиса президента.

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"Этот меморандум касается сотрудничества в сфере водородной экономики. В частности, – производства "зеленого" водорода (из возобновляемых источников энергии)", – сообщил на брифинге председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Также, по словам Витренко, меморандум открывает перспективы для экспорта "зеленого" водорода на европейский рынок, в частности в Германию. Для этого может использоваться как имеющаяся сеть газопроводов, так и судна для транспортировки аммиака.

Кроме того, документ, подписанный в контексте визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Украину, предусматривает возможности развития проектов возобновляемой энергетики "на шельфе и побережье морей" (так указано в оригинале сообщения ОП).

Напомним, заявление российской компании "Газпром" об использовании газопровода "Северный поток-2" спровоцировало падение цены на газ на европейской бирже ниже $500 за тысячу кубометров.

Известно, что газопровод "Северный поток-2" планируют ввести в эксплуатацию уже в 2021 году. Фокус рассказывал, где он проложен и сколько из-за него может потерять Украина.

Также сообщалось, что цены на энергетический уголь достигли максимальных показателей за десятилетие, однако Украине это невыгодно в связи с тем, что наша страна вынуждена закупать много угля за границей.