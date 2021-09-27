Скачки биржевых цен в ЕС не влияют на стоимость газа для бытовых потребителей в Украине, - эксперты

До мая 2022 года цена газа для населения будет стабильной, благодаря годовым контрактам.

Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических исследований, советует украинским гражданам не воспринимать как ориентир европейские биржевые цены, которые бьют рекорды. По его словам на биржах на европейском рынке реализуется не более 15% газа. Там его покупают предприятия, у которых возникли срочные потребности. Тем временем, в ЕС реальная цена газа, который поставляется по контрактам, составляет не более $500 за тыс. кубометров. А до конца года, по мнению собеседника Фокуса, реальные цены вернутся в коридор $300-400 за тыс. кубометров. Об этом эксперт заявил для материала Фокуса "Цена на газ ушла в отрыв. Какие счета за отопление ждут украинцев зимой".

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Более того, вне зависимости от шокирующих новостей с зарубежных бирж, гражданам не нужно бояться подорожания стоимости газа в квартирах или газового отопления в частных домах. Ведь в соответствии с апрельским постановлением НКРЭКУ, всех бытовых потребителей с мая 2021 года перевели на годовые контракты с фиксированной стоимостью — до 8 грн за кубометр. Такие цены будут действовать до мая 2022 года при условии, что клиент компании перешел на годовой тариф.

По своему желанию физлица — потребители газа могут перейти на помесячные тарифы. Однако такой шаг сейчас нецелесообразен. "Преимущество базового тарифа — фиксированная цена на газ, которая остается одинаковой на протяжении года. Ежемесячные тарифы неоднозначны. Стоимость газа летом может быть дешевле, а зимой из-за наступления холодов и роста спроса может быстро взлететь вверх", — говорит Татьяна Симоненко, эксперт коммуникационной платформы "Лига антитраста". Например, в сентябре 2021 года у некоторых поставщиков газа помесячные тарифы на газ повысились до 18-20 грн за кубометр.

Подробнее о ситуации на рынке газа читайте в статье Фокуса "Цена на газ ушла в отрыв. Какие счета за отопление ждут украинцев зимой".