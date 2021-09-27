Стрибки біржових цін в ЄС не впливають на вартість газу для побутових споживачів в Україні, — експерти

До травня 2022 року ціна газу для населення буде стабільною, завдяки річним контрактам.

Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень, радить українським громадянам не сприймати як орієнтир європейські біржові ціни, які б'ють рекорди. За його словами на біржах на європейському ринку реалізується не більше 15% газу. Там його купують підприємства, у яких виникли термінові потреби. Тим часом, в ЄС реальна ціна газу, який поставляється за контрактами, становить не більше $500 за тис. кубометрів. А до кінця року, на думку співрозмовника Фокуса, реальні ціни повернуться в коридор $300-400 за тис. кубометрів. Про це експерт заявив для матеріалу Фокуса "Ціна на газ пішла у відрив. Які рахунки за опалення чекають українців узимку".

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Більш того, незалежно від шокових новин із зарубіжних бірж, громадянам не потрібно боятися подорожчання вартості газу в квартирах або газового опалення в приватних будинках. Адже відповідно до квітневої постанови НКРЕКП, усіх побутових споживачів із травня 2021 року перевели на річні контракти із фіксованою вартістю — до 8 грн за кубометр. Такі ціни діятимуть до травня 2022 року за умови, що клієнт компанії перейшов на річний тариф.

За своїм бажанням фізособи — споживачі газу можуть перейти на помісячні тарифи. Однак такий крок зараз недоцільний. "Перевага базового тарифу — фіксована ціна на газ, яка залишається однаковою протягом року. Щомісячні тарифи неоднозначні. Вартість газу влітку може бути дешевшою, а взимку через настання холодів і зростання попиту може швидко злетіти вгору", — говорить Тетяна Симоненко, експертка комунікаційної платформи "Ліга антитрасту". Наприклад, у вересні 2021 року в деяких постачальників газу помісячні тарифи на газ підвищилися до 18-20 грн за кубометр.

Детальніше про ситуацію на ринку газу читайте в статті Фокуса "Ціна на газ пішла у відрив. Які рахунки за опалення чекають українців узимку".