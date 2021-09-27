Отопление в Украине в новом сезоне может подорожать на 30-80%

На стоимость централизованного отопления зимой 2021-2022 годов повлияет цена газа. В итоге гражданам вскоре придут платежки с совершенно другими цифрами, чем в сезоне 2020-2021.

По прогнозам Юрия Корольчука, эксперта Института энергетических исследований, будущей зимой цена отопления вырастет с сегодняшних 1400-2000 грн за Гкал до 2000-2800 грн за Гкал, а если теплокоммунэнерго будут покупать газ на бирже по рыночной цене — до 2500-3500 грн за Гкал. Татьяна Бойко, координаторка ЖК и энергопрограмм гражданской сети "Опора", считает самым оптимистичным сценарием подорожание отопления на 30-40%. В случае реализации пессимистического сценария рост цен составит 70-80%. То есть, например, для киевских потребителей тепло в новом отопительном сезоне в таком случае будет подаваться поставщиками по цене 2,7-3 тыс. грн/Гкал (с НДС). Об этом эксперт заявил для материала Фокуса "Цена на газ ушла в отрыв. Какие счета за отопление ждут украинцев зимой".

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Причиной повышения цены отопления является подорожание газа на мировых рынках и в Украине. Для теплокоммунэнерго, которые обеспечивают гражданам многоквартирных домов услуги централизованного отопления, госкомпания НАК "Нафтогаз" предлагает газ на специальных условиях. Как отмечает Максим Белявский, директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз", когда на украинском спотовом рынке цена газа уже достигла 20 грн за кубометр, "Нафтогаз" теплокоммунэнерго продает топливо по 7,42 за кубометр.

Однако, как отмечает Корольчук, по такой цене "Нафтогаз" будет поставлять только 60-70% необходимого теплокоммунэнерго газа. Оставшиеся 30-40% предприятия будут вынуждены покупать на бирже по рыночной цене, что и отразится на тарифах. Детальнее о будущем отопительном сезоне читайте в статье Фокуса "Цена на газ ушла в отрыв. Какие счета за отопление ждут украинцев зимой".