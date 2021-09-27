Опалення в Україні в новому сезоні може подорожчати на 30-80%

На вартість централізованого опалення взимку 2021-2022 років вплине ціна газу. Унаслідок громадянам незабаром прийдуть платіжки з абсолютно іншими цифрами, ніж у сезоні 2020-2021.

За прогнозами Юрія Корольчука, експерта Інституту енергетичних досліджень, наступної зими ціна опалення зросте із сьогоднішніх 1 400-2 000 грн за Гкал до 2 000-2 800 грн за Гкал, а якщо теплокомуненерго купуватимуть газ на біржі за ринковою ціною — до 2 500-3 500 грн за Гкал. Тетяна Бойко, координаторка ЖК й енергопрограм громадянської мережі "Опора", вважає найоптимістичнішими сценарієм подорожчання опалення на 30-40%. У разі реалізації песимістичного сценарію зростання цін складе 70-80%. Тобто, наприклад, для київських споживачів тепло в новому опалювальному сезоні в такому випадку подаватиметься постачальниками за ціною 2,7-3 тис. грн/Гкал (із ПДВ). Про це експертка заявила для матеріалу Фокуса "Ціна на газ пішла у відрив. Які рахунки за опалення чекають українців узимку".

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Причиною підвищення ціни опалення є подорожчання газу на світових ринках і в Україні. Для теплокомуненерго, які забезпечують громадянам багатоквартирних будинків послуги централізованого опалення, держкомпанія НАК "Нафтогаз" пропонує газ на спеціальних умовах. Як зазначає Максим Білявський, директор з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз", коли на українському спотовому ринку ціна газу вже досягла 20 грн за кубометр, "Нафтогаз" теплокомуненерго продає паливо по 7,42 за кубометр.

Однак, як зазначає Корольчук, за такою ціною "Нафтогаз" поставлятиме тільки 60-70% необхідного теплокомуненерго газу. Решта 30-40% підприємства будуть змушені купувати на біржі за ринковою ціною, що й позначиться на тарифах. Детальніше про майбутній опалювальний сезон читайте в статті Фокуса "Ціна на газ пішла у відрив. Які рахунки за опалення чекають українців узимку".