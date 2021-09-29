США грозит наступление дефолта 18 октября или раньше - Минфин

По словам главы ведомства Джанет Йеллен, у правительства в следующем месяце могут закончиться деньги из-за отказа республиканцев повышать потолок госдолга.

Если Конгресс США до 18 октября не повысит установленный законом потолок государственного долга или временно не отменит ограничения на заимствования, федеральное правительство Штатов может остаться без денег, в результате чего случится дефолт. Об этом заявила министр финансов Джанет Йеллен, сообщает "Голос Америки".

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По словам главы американского Минфина, дефолт, который может быть объявлен менее, чем через три недели, приведет к неконтролируемой рецессии и финансовому кризису.

"Это было бы губительно для американской экономики, для глобальных финансовых рынков и для миллионов семей и работников, чья финансовая безопасность окажется под угрозой из-за задержки выплат", – сказала Йеллен.

Помимо этого чиновница добавила, что бездействие Конгресса может привести к задержке выплат пенсий, зарплат военнослужащих и росту процентных ставок по кредитным картам, кредитам на автомобили и ипотеке. Также она допустила, что вероятный дефолт заставит страны отказаться от доллара, как от мировой резервной валюты.

В то же время министр выразила мнение, что бездействующий Конгресс может быть опаснее для экономики, чем пандемия коронавирусной болезни.

"Как бы болезненно это ни было, неспособность решить проблему лимита задолженности и дефолт по нашим национальным обязательствам будет гораздо хуже. Вероятно, это спровоцирует исторический финансовый коллапс и приведет нашу экономику к рецессии", – заявила глава Минфина.

На данный момент долг правительства составляет 28,4 триллиона долларов. Конгресс всегда повышал потолок госдолга или временно отменял его, чтобы предотвратить дефолт страны. По данным CNN Business, основания объявить дефолт могут появиться у руководства страны и раньше 18 октября, если деньги на финансирование Конгресса неожиданно закончатся.

В свою очередь республиканцы утверждают, что готовы поддержать законопроект, который позволит правительству продолжить работу до декабря, пока идут прения касательно проекта бюджета на 2022 год, однако отдавать голоса за документ о повышении потолка госдолга они не намерены.

"Мы не хотим помогать демократам поднимать потолок долга, пока они за закрытыми дверями составляют безрассудный налоговый и расходный план исторического масштаба", – заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

Ранее республиканская партия в сенате заблокировала законопроекты о поднятии потолка госдолга и продолжении финансирования правительства. Тем временем демократы утверждают, что большая часть государственного долга была пришлась на время администрации Дональда Трампа.

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер сказал, что действия республиканцев — это "одно из самых безрассудных и безответственных голосований, которые я видел в Сенате", и что "Республиканская партия утвердилась как партия дефолта".

У Конгресса еще есть время до 00:01 пятницы, 1 октября, (07:01 по киевскому времени), чтобы принять эти документы, иначе США может столкнуться с так называемым шатдауном (shutdown — остановка, закрытие). Это означает, что правительство не сможет выполнять непервоочередные функции, а большинство государственных служащих будут вынуждены временно не работать.

Так, Конгресс каждый год утверждает бюджетные программы по таким направлениям, как правосудие, наука, энергетика, экология и др., и если конгрессмены или сенаторы не успевают договориться по этим пунктам в срок или если президент отказывается подписать соответствующий документ, правительство вынуждено частично "закрыться".

Согласно данным палаты представителей, шатдаун в США с 1977 года наступал уже 20 раз. Самый продолжительный из них — 34 дня, с 21 декабря 2018 по 25 января 2019 года — пришелся на каденцию Дональда Трампа. Тогда глава государства отказывался подписывать документ о бюджете, если в нем не будет пункта о строительстве стены на границе с Мексикой.

По данным экспертов, тогда шатдаун обошелся США по меньшей мере в 6 миллиардов долларов.