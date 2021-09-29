США загрожує настання дефолту 18 жовтня або раніше — Мінфін

За словами глави відомства Джанет Єллен, в уряду в наступному місяці можуть закінчитися гроші через відмову республіканців підвищувати стелю держборгу.

Якщо Конгрес США до 18 жовтня не підвищить встановлений законом ліміт державного боргу або тимчасово не скасує обмеження на запозичення, федеральний уряд Штатів може залишитися без грошей, унаслідок чого трапиться дефолт. Про це заявила міністриня фінансів Джанет Єллен, повідомляє "Голос Америки".

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За словами глави американського Мінфіну, дефолт, який може бути оголошений менш, ніж через три тижні, призведе до неконтрольованої рецесії і фінансової кризи.

"Це було б згубно для американської економіки, для глобальних фінансових ринків і для мільйонів сімей і працівників, чия фінансова безпека опиниться під загрозою через затримки виплат", — сказала Єллен.

Крім цього чиновниця додала, що бездіяльність Конгресу може призвести до затримки виплат пенсій, зарплат військовослужбовців і зростання процентних ставок за кредитними картами, кредитами на автомобілі та іпотеку. Також вона припустила, що ймовірний дефолт змусить країни відмовитися від долара, як від світової резервної валюти.

У той же час міністриня висловила думку, що бездіяльний Конгрес може бути небезпечнішим для економіки, ніж пандемія коронавірусної хвороби.

"Якби болісно це не було, нездатність вирішити проблему ліміту заборгованості та дефолт за нашим національним зобов'язанням буде набагато гіршим. Ймовірно, це спровокує історичний фінансовий колапс і призведе нашу економіку до рецесії", — заявила глава Мінфіну.

Наразі борг уряду становить 28,4 трильйони доларів. Конгрес завжди підвищував стелю держборгу або тимчасово скасовував його, щоб запобігти дефолту країни. За даними CNN Business, підстави оголосити дефолт можуть з'явитися у керівництва країни і раніше 18 жовтня, якщо гроші на фінансування Конгресу несподівано закінчаться.

Зі свого боку республіканці стверджують, що готові підтримати законопроєкт, який дозволить уряду продовжити роботу до грудня, поки тривають дебати щодо проєкту бюджету на 2022 рік, однак віддавати голоси за документ про підвищення стелі держборгу вони не мають наміру.

"Ми не хочемо допомагати демократам піднімати стелю боргу, поки вони за зачиненими дверима складають безрозсудний податковий і видатковий план історичного масштабу", — заявив лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.

Раніше республіканська партія в сенаті заблокувала законопроєкти про підвищення ліміту держборгу і продовження фінансування уряду. Тим часом демократи стверджують, що велика частина державного боргу припала на час адміністрації Дональда Трампа.

Лідер демократичної більшості в сенаті Чак Шумер сказав, що дії республіканців — це "одне з найбільш нерозважливих і безвідповідальних голосувань, які я бачив у Сенаті", і що "Республіканська партія утвердилася як партія дефолту".

У Конгресу ще є час до 00:01 п'ятниці, 1 жовтня, (07:01 за київським часом), щоб ухвалити ці документи, інакше США може зіткнутися з так званим шатдауном (shutdown — зупинка, закриття). Це означає, що уряд не зможе здійснювати непершочергові функції, а більшість державних службовців будуть змушені тимчасово не працювати.

Так, Конгрес щороку затверджує бюджетні програми за такими напрямками, як правосуддя, наука, енергетика, екологія тощо, і якщо конгресмени або сенатори не встигають домовитися за цими пунктами в термін або якщо президент відмовляється підписати відповідний документ, уряд змушений частково "закритися".

Згідно з даними палати представників, шатдаун у США з 1977 року наставав уже 20 разів. Найтриваліший з них — 34 дні, з 21 грудня 2018 по 25 січня 2019 року — припав на каденцію Дональда Трампа. Тоді глава держави відмовлявся підписувати документ про бюджет, якщо в ньому не буде пункту про будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

За даними експертів, тоді шатдаун коштував США щонайменше 6 мільярдів доларів.