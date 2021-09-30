Центральная и местные власти договорились не повышать тарифы на тепло

При низких тарифах на тепло и горячую воду при дорогом газе местные власти будут нести убытки. Центральная власть обещает их компенсировать.

Представители правительства, Офиса президента, госкомпаний и ассоциаций органов местного самоуправления подписали меморандум. Его цель – не допустить повышения тарифов для населения на отопление и горячую воду. Об этом говорится в сообщении Минрегиона.

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Меморандум подписали:

министр развития общин и территорий Алексей Чернышев;

министр энергетики Герман Галущенко;

заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко;

председатель правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко;

от Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей: мэры Львова Андрей Садовой, Житомира – Сергей Сухомлин, Днепра – Борис Филатов;

исполнительный директор Всеукраинской ассоциации местного самоуправления "Ассоциация городов Украины" Александр Слобожан.

В качестве компенсации потерь правительство пообещало местным властям:

направить дополнительно в местные бюджеты 4% налога на доходы физических лиц;

субвенции из государственного бюджета общинам, которые находятся за пределами индекса налогоспособности (до 0,9), которая покрывает 80% дефицита предприятий ТКЭ этих общин (с 4 квартала 2021 года).

Глава Минрегиона Чернышов также добавил, что "Нафтогаз" предлагает для производителей тепла для населения газ по цене 7420 грн за 1000 куб. м.

Ранее Фокус писал, что президент Владимир Зеленский сказал о стабилизации тарифов на ближайший отопительный сезон. Он также надеется, что меморандум о неповышении тарифов будет подписан на три года.