Платежки за тепло и горячую воду до конца нынешнего отопительного сезона не вырастут, – Зеленский

Президент рассчитывает, что с местными властями будет достигнуто соглашение о стабилизации тарифов тепло на три года.

Тарифы на тепло и горячую воду для населения до конца приближающегося отопительного сезона расти не будут. Об этом сказал президент Владимир Зеленский 30 сентября при открытии заседания Конгресса местных и региональных властей.

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От подчеркнул, что люди ждали от власти такого решения. И он считает его правильным, несмотря на то, что цены на газ в Европе сейчас перевалили за 1000 долларов.

Решение о стабилизации тарифов Зеленский назвал результатом совместной работы правительства, "Нафтогаза Украины" и местных властей.

Президент также хочет, чтобы меморандум о неповышении тарифов с местными властями был подписан на три года.

Выступая после Зеленского, премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что правительство предоставит субвенцию общинам на покрытие части расходов производителей тепла для обеспечения их бесперебойной работы и неповышения тарифов. Также в распоряжении местных властей останется часть средств от налога на доходы физлиц и акциза на топливо.

Отметим, цена газа в Европе продолжает ежедневно обновлять максимумы. Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на бирже ICE Futures утром 30 сентября достигла 91,85 евро за 1 МВт*ч, или $1102 за тысячу кубометров.

Напомним, техническая готовность регионов к началу отопительного сезона превышает 90%, необходимые запасы газа созданы. Это позволяет сделать вывод о готовности страны к осенне-зимнему периоду, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль 24 сентября.

Ранее Фокус пояснял, почему ценой комфортных тарифов на свет и газ станет виток инфляции.