Украина "технически готова" к отопительному сезону, – Шмыгаль

Правительство "будет помогать" местным властям, чтобы не росли тарифы на тепло и горячую воду.

Техническая готовность регионов к началу отопительного сезона сейчас превышает 90%, необходимые запасы газа созданы. Это позволяет сделать вывод о готовности страны к осенне-зимнему периоду, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая 24 сентября в Верховной Раде.

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Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) превышают 18,5 млрд куб. м, продолжается их пополнение.

Премьер заверил, что весь закачанный "Нафтогазом" в хранилища газ будет использован для нужд украинских потребителей.

Несмотря на нынешний взлет цен на газ в Европе (до 25 грн за 1 куб. м), "Нафтогаз" поставляет и будет поставлять газ для нужд населения по "приемлемым ценам".

Цены на газ такие:

7,96 грн от "Нафтогаза" для населения;

7,42 грн – для теплокоммунэнерго при выработке тепла для нужд населения.

Шмыгаль считает, что тарифы на тепло и горячую воду не должны расти, так как "правительство будет помогать в этом местным властям".

Он также напомнил, что с 1 октября до 1,44 грн за 1 кВт*ч будут снижены тарифы на электроэнергию для потребителей, потребляющих менее 250 кВт*ч в месяц, а для остальных они останутся на нынешнем уровне, 1,68 грн.

В течение ближайших полутора месяцев будет решен вопрос с субвенциями на покрытие долгов по разнице в тарифах на тепло прошлых отопительных сезонов, заверил премьер. На эти цели планируется выделить 30 млрд грн.

Отметим, директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза Украины" Максим Белявский на днях говорил, что цена газа для производителей тепла не превышает средневзвешенную стоимость, которая заложена в их тарифах. Однако многие из них говорят о том, что им придется увеличивать платежки. Если местные власти уверены, что нужно увеличить платежи за отопление в текущем году, пусть покажут всю структуру тарифа, считает представитель "Нафтогаза".

Ранее Фокус пояснял, почему ценой комфортных тарифов на свет и газ станет виток инфляции.