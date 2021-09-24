Україна "технічно готова" до опалювального сезону, — Шмигаль

Уряд "допомагатиме" місцевій владі, щоб не росли тарифи на тепло та гарячу воду.

Технічна готовність регіонів до початку опалювального сезону зараз перевищує 90%, необхідні запаси газу створені. Це дозволяє зробити висновок про готовність країни до осінньо-зимового періоду, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи 24 вересня у Верховній Раді.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Запаси газу в підземних сховищах (ПСГ) перевищують 18,5 млрд куб. м, триває їх поповнення.

Прем'єр запевнив, що весь закачаний "Нафтогазом" у сховища газ буде використаний для потреб українських споживачів.

Незважаючи на нинішній зліт цін на газ в Європі (до 25 грн за 1 куб. м), "Нафтогаз" поставляє і буде поставляти газ для потреб населення за "прийнятними цінами".

Ціни на газ такі:

7,96 грн від "Нафтогазу" для населення;

7,42 грн — для теплокомуненерго при виробленні тепла для потреб населення.

Шмигаль вважає, що тарифи на тепло та гарячу воду не повинні рости, тому що "уряд допомагатиме в цьому місцевій владі".

Він також нагадав, що з 1 жовтня до 1,44 грн за 1 кВт*год будуть знижені тарифи на електроенергію для споживачів, які споживають менше 250 кВ*год за місяць, а для інших вони залишаться на нинішньому рівні, 1,68 грн.

Протягом найближчих півтора місяців буде вирішено питання з субвенціями на покриття боргів з різниці в тарифах на тепло минулих опалювальних сезонів, запевнив прем'єр. На ці цілі планується виділити 30 млрд грн.

Відзначимо, директор з інтегрованих комунікацій "Нафтогазу України" Максим Белявський днями говорив, що ціна газу для виробників тепла не перевищує середньозважену вартість, яка закладена в їхніх тарифах. Однак багато хто з них говорять про те, що їм доведеться збільшувати платіжки. Якщо місцева влада впевнена, що потрібно збільшити платежі за опалення в поточному році, нехай покажуть всю структуру тарифу, вважає представник "Нафтогазу".

Раніше Фокус пояснював, чому ціною комфортних тарифів на світло та газ стане виток інфляції.