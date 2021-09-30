Платіжки за тепло і гарячу воду до кінця нинішнього опалювального сезону не виростуть, — Зеленський

Президент розраховує, що з місцевою владою буде досягнуто згоди щодо стабілізації тарифів тепла на три роки.

Тарифи на тепло і гарячу воду для населення до кінця прийдешнього опалювального сезону рости не будуть. Про це сказав президент Володимир Зеленський 30 вересня на відкритті засідання Конгресу місцевих і регіональних влад.

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Від підкреслив, що люди чекали від влади такого рішення. І він вважає його правильним, незважаючи на те, що ціни на газ у Європі зараз перевалили за 1000 доларів.

Рішення про стабілізацію тарифів Зеленський назвав результатом спільної роботи уряду, "Нафтогазу України" і місцевої влади.

Президент також хоче, щоб меморандум про непідвищення тарифів з місцевою владою був підписаний на три роки.

Виступаючи після Зеленського, прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що уряд надасть субвенцію громадам на покриття частини витрат виробників тепла для забезпечення їхньої безперебійної роботи і непідвищення тарифів. Також у розпорядженні місцевої влади залишиться частина коштів від податку на доходи фізосіб і акцизу на паливо.

Зазначимо, ціна газу в Європі продовжує щодня оновлювати максимуми. Ціна найближчого (листопадового) ф'ючерсу на біржі ICE Futures вранці 30 вересня досягла 91,85 євро за 1 МВт*год, або $1102 за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, технічна готовність регіонів до початку опалювального сезону перевищує 90%, необхідні запаси газу створені. Це дозволяє зробити висновок про готовність країни до осінньо-зимового періоду, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль 24 вересня.

Раніше Фокус пояснював, чому ціною комфортних тарифів на світло і газ відбудеться виток інфляції.