Центральна і місцева влада домовилися не підвищувати тарифи на тепло

За умов низьких тарифів на тепло і гарячу воду при дорогому газі місцева влада нестиме збитки. Центральна влада обіцяє їх компенсувати.

Представники уряду, Офісу президента, держкомпаній та асоціацій органів місцевого самоврядування підписали меморандум. Його мета — не допустити підвищення тарифів для населення на опалення і гарячу воду. Про це йдеться в повідомленні Мінрегіону.

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Меморандум підписали:

міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов;

міністр енергетики Герман Галущенко;

заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко;

голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко;

від Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад: мери Львова Андрій Садовий, Житомира — Сергій Сухомлин, Дніпра — Борис Філатов;

виконавчий директор Всеукраїнської асоціації місцевого самоврядування "Асоціація міст України" Олександр Слобожан.

Як компенсації втрат уряд пообіцяв місцевій владі:

спрямувати додатково до місцевих бюджетів 4% податку на доходи фізичних осіб;

субвенції з державного бюджету громадам, які знаходяться за межами індексу податкоспроможності (до 0,9), яка покриває 80% дефіциту підприємств ТКЕ цих громад (із 4 кварталу 2021 року).

Очільник Мінрегіону Чернишов також додав, що "Нафтогаз" пропонує для виробників тепла для населення газ за ціною 7 420 грн за 1 000 куб. м.

Раніше Фокус писав, що президент Володимир Зеленський сказав про стабілізацію тарифів на найближчий опалювальний сезон. Він також сподівається, що меморандум про непідвищення тарифів буде підписаний на три роки.