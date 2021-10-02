Налоговая не будет штрафовать рестораны из-за изменений правил продажи алкоголя, — Минфин

Нововведение, утверждают чиновники, пока не предусматривает обязательного указания в чеке штрихкода марки акцизного налога.

С 1 октября вступили в силу новые правила оформления фискальных чеков продавцами алкоголя. Теперь любой продавец, в том числе кафе и рестораны обязаны указывать в чеке штрих-код марки акцизного налога для алкогольных напитков. Но пока порядком проведения расчетов не предусмотрена обязанность указывать штрих-код в чеке. Поэтому оснований для штрафов со стороны налоговой нет, сообщают в Министерстве финансов Украины.

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Приказом Министерства финансов от 08.06.2021 № 329, который вступил в силу 1 июля 2021, внесены изменения в форму фискального кассового чека на товары (услуги), где закреплена обязанность продавцов алкоголя с 1 октября печатать в чеках штрих-коды бутылок.

Также приказом предусмотрено, что:

- до 1 октября 2021 требования к форме и содержанию расчетных документов в части цифрового значения штрихового кода марки акцизного налога на алкогольные напитки не распространяются на расчетные документы, создаваемые регистраторами расчетных операций (далее — РРО), версии внутреннего программного обеспечения которых включены в Государственный реестр регистраторов расчетных операций до дня вступления в силу настоящего приказа;

- до 1 октября 2021 РРО, версии внутреннего программного обеспечения которых включены в Государственный реестр регистраторов расчетных операций, при наличии технических возможностей должны быть доработаны их производителями (поставщиками) в соответствии со статьей 12 Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" с целью обеспечения возможности выполнения всех требований к форме и содержанию расчетных документов, в соответствии с приказом №329.

Но пока порядком проведения расчетов не предусмотрена обязанность для предпринимателей при выдаче чека указывать штрихкод марки акцизного налога на алкогольные напитки. Поэтому, с 1 октября 2021 штрафовать таких предпринимателей за выдачу чека без цифрового значения штрихкода налоговая не может.

Напоминаем, что с 1 октября вступают в силу требования, согласно которым в чеке нужно указывать номер акцизной марки каждой бутылки, содержимое которой было использовано для приготовления напитка.