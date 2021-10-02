Податкова не буде штрафувати ресторани через зміни правил продажу алкоголю, — Мінфін

Нововведення, стверджують чиновники, поки не передбачає обов'язкового зазначення в чеку штрихкоду марки акцизного податку.

З 1 жовтня набрали чинності нові правила оформлення фіскальних чеків продавцями алкоголю. Тепер будь-який продавець, в тому числі кафе і ресторани зобов'язані вказувати в чеку штрих-код марки акцизного податку для алкогольних напоїв. Але поки порядком проведення розрахунків не передбачено обов'язку вказувати штрих-код у чеку. Тому підстав для штрафів з боку податкової немає, повідомляють у Міністерстві фінансів України.

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Наказом Міністерства фінансів від 08.06.2021 № 329, який вступив в чинності 1 липня 2021, внесені зміни в форму фіскального касового чека на товари (послуги), де закріплено обов'язок продавців алкоголю з 1 жовтня друкувати в чеках штрих-коди пляшок.

Також наказом передбачено, що:

- до 1 жовтня 2021 вимоги до форми та змісту розрахункових документів в частині цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої не поширюються на розрахункові документи, створювані реєстраторами розрахункових операцій (далі — РРО), версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій до дня набрання чинності цим наказом;

- до 1 жовтня 2021 РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, при наявності технічних можливостей повинні бути доопрацьовані їх виробниками (постачальниками) відповідно до статті 12 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг "з метою забезпечення можливості виконання всіх вимог до форми та змісту розрахункових документів, відповідно до наказу №329.

Але поки порядком проведення розрахунків не передбачено обов'язку для підприємців при видачі чека вказувати штрихкод марки акцизного податку на алкогольні напої. Тому, з 1 жовтня 2021 штрафувати таких підприємців за видачу чека без цифрового значення штрихкоду податкова не може.

Нагадуємо, що з 1 жовтня набувають чинності вимоги, згідно з якими в чеку потрібно вказувати номер акцизної марки кожної пляшки, вміст якої було використано для приготування напою.