В Україні з 1 жовтня наберуть чинності нові правила продажу алкоголю: що треба знати

Тепер будь-який продавець зобов'язаний вказувати в чеку штрихкод для алкогольних напоїв. Винятки становитимуть лише пляшки зі старою акцизною маркою.

З 1 жовтня 2021 року почне діяти один із пунктів наказу Міністерства фінансів України, який вступив у силу ще в липні. Він стосується обов'язків продавців друкувати в чеку штрихкод для алкогольних напоїв.

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Що зміниться з 1 жовтня

Згідно з нововведенням, усі продавці, юридичні особи та фізособи-підприємці повинні будуть у фіскальних чеках вказувати штрихкод у разі продажу всієї пляшки або при її розкорковуванні. Вводити його можна як вручну, так і за допомогою сканера.

Якщо йдеться про приготування коктейлів, то акцизний код вводитиметься лише одного разу — при новому розкорковуванні.

У разі продажу алкоголю на розлив код також потрібно буде вводити лише при розкорковуванні пляшки.

Усе вищесказане стосується пляшок спиртного, які володіють акцизними марками нового зразка. Мається на увазі, що в них є штрихкод і QR-код для сканування, такі акцизні марки дійсні з початку 2021 року.

Якого алкоголю зміни не торкнуться

Бувають, однак, і старі марки, де немає кодів, а в них самих використовується кирилиця. Такий акцизний код валідацію не пройде, і в чек його додавати не потрібно. Однак продавати такі пляшки можна без вказівки акцизного коду — слід лише стежити за терміном придатності.

Раніше повідомлялося, що депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу у своєму законопроекті пропонує перенести продаж спиртних напоїв і сигарет у спеціалізовані магазини. Це ж стосується пристроїв для куріння без згоряння тютюну й аксесуарів для них. Відповідно до проекту закону, нічого більше в таких точках продаватися не буде.

Фокус писав про те, що Кабінет міністрів планує запустити "електронні акцизні марки", які не потребують додаткових витрат для бізнесу та держави.