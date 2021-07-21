В Україні хочуть заборонити продаж алкоголю та тютюну в супермаркетах

Депутат від "Слуги народу" в своєму законопроєкті пропонує перенести продаж спиртних напоїв і сигарет у спеціалізовані магазини.

Для продажу тютюнових та лікеро-горілчаних виробів необхідно відкрити спеціалізовані торгові точки, заборонивши при цьому реалізацію цієї категорії товарів у звичайних супермаркетах і продуктових магазинах.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Про це йдеться в законопроєкті №5805, який зареєстрував у Верховній Раді України народний депутат від партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу.

У документі парламентарій пропонує продавати пиво, алкогольні, слабоалкогольні напої, вино, а також звичайні й електронні сигарети лише в спеціалізованих торгових точках.

Це ж стосується пристосувань для куріння без згоряння тютюну й аксесуарів для них. Законопроєктом передбачено, що крім тютюнових виробів та алкоголю в таких торгових точках більше нічого продавати не будуть.

Згідно з документом, якщо сигарети й алкоголь будуть реалізовуватися в неспеціалізованих магазинах, то ці торгові точки можуть бути оштрафовані в розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (на сьогоднішній день — 23 тисячі 790 гривень).

Мазурашу вважає, що якщо його законопроект ухвалять, то це допоможе в боротьбі з масовим вживанням алкоголю і сигарет.

Раніше повідомлялося, що державний акциз на сигарети щорічно підвищується на 20% і поступово вартість пачки сигарет в Україні повинна досягти 100 гривень.

Також відомо, що із січня в Україні подорожчали деякі види алкоголю.

Фокус писав про те, що Кабінет міністрів планує запустити "електронні акцизні марки", які не потребують додаткових витрат для бізнесу і держави.