В Украине хотят запретить продажу алкоголя и табака в супермаркетах

Депутат от "Слуги народа" в своем законопроекте предлагает перенести продажу спиртных напитков и сигарет в специализированные магазины.

Для продажи табачных и ликероводочных изделий необходимо открыть специализированные торговые точки, запретив при этом реализацию данной категории товаров в обычных супермаркетах и продуктовых магазинах.

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Об этом говорится в законопроекте №5805, который зарегистрировал в Верховной Раде Украины народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

В документе парламентарий предлагает продавать пиво, алкогольные, слабоалкогольные напитки, вино, а также обычные и электронные сигареты лишь в специализированных торговых точках.

Это же касается приспособлений для курения без сгорания табака и аксессуаров для них. Законопроектом предусмотрено, что кроме табачных изделий и алкоголя в таких торговых точках больше ничего продавать не будут.

Согласно документу, если сигареты и алкоголь будут реализовываться в неспециализированных магазинах, то эти торговые точки могут быть оштрафованы в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на сегодняшний день – 23 тысячи 790 гривен).

Мазурашу считает, что если его законопроект примут, то это поможет в борьбе с массовым употреблением алкоголя и сигарет.

Ранее сообщалось, что государственный акциз на сигареты ежегодно повышается на 20% и постепенно стоимость пачки сигарет в Украине должна достигнуть 100 гривен.

Также известно, что с января в Украине подорожали некоторые виды алкоголя.

Фокус писал о том, что Кабинет министров планирует запустить "электронные акцизные марки", не требующие дополнительных затрат для бизнеса и государства.