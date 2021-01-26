В Украине подорожали некоторые виды алкоголя: что выросло в цене и на сколько

Вступило в силу постановление Кабинета министров от 13 января. Выросли цены на игристые вина и вермуты.

Во вторник, 26 января, вступило в силу постановление Кабинета министров от 13 января 2021 года, которое устанавливает минимальную цену на некоторые виды алкогольных напитков. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Подорожание коснулось двух позиций:

"Вермуты и другие вина виноградные натуральные с добавлением растительных или ароматических экстрактов в стеклянной таре емкостью 0,7 л, в другой таре емкостью 1 л" – минимальная цена теперь составляет 49 гривен;

"Вина игристые и вина газированные, сброженные напитки, вина (напитки) ароматизированные игристые (газированные) в стеклянной таре емкостью 0,7 л или 0,75 л" – минимальная цена теперь составляет 109 гривен.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров повысил на 20 гривен минимальную розничную стоимость бутылки игристого вина, произведенного в Украине, с 89 до 109 гривен. Сделано это было с целью "имплементации дорожной карты по развитию виноградарства и виноделия, поддержки национальных производителей, борьбы с фальсификатом и повышения качества продукции".

В Минэкономики считают, что на сегодняшний день на рынке происходит манипуляция названиями продукции и ценами. Логика министерства состоит в том, что сегодня напитки на основе вина (сам по себе напиток – более низкого качества, чем игристое вино) продается по такой же цене, как игристое вино (цена которого ощутимо выше). Потому украинские производители качественных игристых вин находятся в неконкурентной ситуации, а украинские потребители – введены в заблуждение, так как покупают некачественные импортированные напитки на основе вина вместо отечественных игристых вин.

Как сообщалось ранее, в 2021 году стоимость сигарет возрастет из-за повышения акцизов на табачную продукцию.