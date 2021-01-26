В Україні подорожчали деякі види алкоголю: що виросло в ціні і наскільки

Набула чинності постанова Кабінету міністрів від 13 січня. Зросли ціни на ігристі вина і вермути.

У вівторок, 26 січня, набула чинності постанова Кабінету міністрів від 13 січня 2021 року, яка встановлює мінімальну ціну на деякі види алкогольних напоїв. Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби України.

Подорожчання торкнулося двох позицій:

"Вермути та інші вина виноградні натуральні з додаванням рослинних або ароматичних екстрактів у скляній тарі ємністю 0,7 л, в іншій тарі місткістю 1 л" — мінімальна ціна тепер становить 49 гривень;

"Вина ігристі і вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані) у скляній тарі ємністю 0,7 л або 0,75 л" — мінімальна ціна тепер становить 109 гривень.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів підвищив на 20 гривень мінімальну роздрібну вартість пляшки ігристого вина, виробленого в Україні, з 89 до 109 гривень. Зроблено це було з метою "імплементації дорожньої карти щодо розвитку виноградарства і виноробства, підтримки національних виробників, боротьби з фальсифікатом і підвищення якості продукції".

У Мінекономіки вважають, що на сьогодні на ринку відбувається маніпуляція назвами продукції і цінами. Логіка міністерства полягає в тому, що сьогодні напої на основі вина (сам по собі напій — нижчої якості, ніж ігристе вино) продається за такою ж ціною, як ігристе вино (ціна якого відчутно вища). Тому українські виробники якісних ігристих вин перебувають у неконкурентній ситуації, а українські споживачі — введені в оману, оскільки купують неякісні імпортовані напої на основі вина замість вітчизняних ігристих вин.

Як повідомлялося раніше, у 2021 році вартість сигарет зросте через підвищення акцизів на тютюнову продукцію.