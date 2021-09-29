В Украине с 1 октября вступят в силу новые правила продажи алкоголя: что надо знать

Теперь любой продавец обязан указывать в чеке штрихкод для алкогольных напитков. Исключения составят лишь бутылки со старой акцизной маркой.

С 1 октября 2021 года начнет действовать один из пунктов приказа Министерства финансов Украины, который вступил в силу еще в июле. Он касается обязанности продавцов печатать в чеке штрихкод для алкогольных напитков.

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Что изменится с 1 октября

Согласно нововведению, все продавцы, юридические лица и физлица-предприниматели должны будут в фискальных чеках указывать штрихкод в случае продажи всей бутылки или при ее раскупоривании. Вводить его можно как вручную, так и с помощью сканера.

Если речь идет о приготовлении коктейлей, то акцизный код будет вводиться лишь единожды — при новом раскупоривании.

В случае продажи алкоголя на розлив, код также нужно будет вводить лишь при раскупоривании бутылки.

Все вышесказанное касается бутылок спиртного, которые обладают акцизными марками нового образца. Имеется в виду, что у них есть штрихкод и QR-код для сканирования, такие акцизные марки действительны с начала 2021 года.

Какого алкоголя изменения не коснутся

Бывают, однако, и старые марки, где нет кодов, а в них самих используется кириллица. Такой акцизный код валидацию не пройдет и в чек его добавлять не нужно. Продавать такой алкоголь можно без указания акцизного кода — следует лишь следить за сроком его годности.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу в своем законопроекте предлагает перенести продажу спиртных напитков и сигарет в специализированные магазины. Это же касается устройств для курения без сгорания табака и аксессуаров для них. В соответствии с проектом закона, ничего более в таких точках продаваться не будет.

Фокус писал о том, что Кабинет министров планирует запустить "электронные акцизные марки", не требующие дополнительных затрат для бизнеса и государства.