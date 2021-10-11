Бывшему владельцу "Дельта банка" Лагуну сообщили о подозрении в растрате 1 млрд грн (фото)

Прокуроры вручили ему ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста с залогом более миллиард гривен.

Бывшему владельцу обанкротившегося "Дельта банка" Николаю Лагуну сообщили о подозрении в растрате более 1 миллиарда гривен. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в своем Facebook.

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"Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев ПАО "Дельта банк". Он же в свое время занимал должность председателя наблюдательного совета этого финучреждения. Подозреваемому инкриминируется растрата имущества и средств с убытком в более 1 млрд гривен", — сообщила Венедиктова.

По данным источников "Экономической правды", речь идет именно о Николае Лагуне. Сама генпрокурор фамилии подозреваемого не называет.

Помимо экс-владельца банка сообщение о подозрении получили два заместителя председателя совета директоров финансового учреждения и директор одной из связанных с ними компаний. По словам генпрокурора, следствие установило ряд эпизодов, среди которых продажа "Дельта банком" долга без оценки. Сторона обвинения утверждает, что 42 миллиона гривен долга продали за 4 млн гривен, однако этих средств банк не получил.

"Выгодную" сделку провернули через корректировки остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания основана владельцем ПАО "Дельта Банк", директор которой по совместительству занимал в банке административную должность", — заявила Венедиктова, добавив, что по этой схеме, кроме прав на кредитную задолженность, из-под залога вывели недвижимость на сумму около 16 млн гривен.

Генпрокурор также сообщила, что факт хищения подтверждают эпизоды выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита компании, бенефициаром которого является его близкий родственник. В то же время залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых была завышена более чем в 100 раз. По такой же схеме Лагун, как утверждает Венедиктова, выдавал кредиты "фирмам-однодневкам", у которых не было ни активов, ни залогового имущества. С целью возмещения ущерба по данному уголовному производству арестованы активы Лагуна в размере 790 млн гривен.

"В частности наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, арестованы 1 млн долларов со счета Председателя Совета директоров в одном из швейцарских банков. Прокуроры вручили владельцу "Дельта банка" ходатайство об избрании меры пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд грн", — написала Венедиктова.

Она отметила, что Офис генпрокурора ведет расследование по производствам, которые касаются ТОП-10 должников Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов. Общая задолженность этих банков перед вкладчиками, не покрытая выплатами Фонда, составляет более 120 миллиардов гривен. Часть средств, по версии следствия "банально растрачена и разворована собственниками и менеджментом этих учреждений", добавила генпрокурор.

В частности, она Венедиктова сообщила, что в производстве о растрате 2,5 млрд гривен АО "Банк Финансы и кредит" были собраны доказательства и сообщено о подозрении 6 лицам, в том числе и владельцу банка, наложен арест на имущество, стоимость которого соответствует размеру нанесенного ущерба. Помимо этого завершено досудебное расследование о хищении 5,5 млрд гривен, которые принадлежали ПАО "Брокбизнесбанк" и Нацбанку. Владельцу финансового учреждения и его сообщникам сообщили о подозрении в создании преступной организации, хищении чужого имущества, отмывании денег, полученных преступным путем. Также было арестовано имущество, которое покрывает сумму убытков в размере 866 млн гривен.

Напомним, В 2015 году Николай Лагун был крупнейшими акционером "Дельта Банка", обладая пакетом в 70,61% акций. В октябре 2015 года у "Дельта Банка" отозвали лицензию и начали процедуру его ликвидации, а в апреле 2016-го Фонд гарантирования вкладов объявил о продаже имущества банка. По данным ФГВФЛ, в 2012 и 2013 годах из банка вывели порядка 4,5 млрд гривен.

В декабре прошлого года Киевский апелляционный суд ограничил бывшему владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну выезд за пределы Украины.