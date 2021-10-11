Колишньому власникові "Дельта банку" Лагуну повідомили про підозру в розтраті 1 млрд грн (фото)

Прокурори вручили йому клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту з заставою більше мільярда гривень.

Колишньому власникові збанкрутілого "Дельта банку" Миколі Лагуну повідомили про підозру в розтраті понад 1 мільярда гривень. Про це в понеділок, 11 жовтня, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у своєму Facebook.

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"Сьогодні наші прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одному з власників ПАТ "Дельта банк". Він же свого часу обіймав посаду голови наглядової ради цієї фінустанови. Підозрюваному інкримінується розтрата майна та коштів зі збитками в понад 1 млрд гривень", — повідомила Венедіктова.

За даними джерел "Економічної правди", йдеться саме про Миколу Лагуна. Сама генпрокурорка прізвища підозрюваного не називає.

Крім ексвласника банку, повідомлення про підозру отримали два заступники голови ради директорів фінансової установи та директор однієї з пов'язаних із ними компаній. За словами генпрокурорки, слідство встановило низку епізодів, серед яких продаж "Дельта банком" боргу без оцінки. Сторона звинувачення стверджує, що 42 мільйони гривень боргу продали за 4 млн гривень, однак цих коштів банк не отримав.

"Вигідну" угоду провернули через коригування залишків на рахунках у системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія, заснована власником ПАТ "Дельта Банк", директор якої за сумісництвом займав у банку адміністративну посаду", — заявила Венедіктова, додавши, що за цією схемою, крім прав на кредитну заборгованість, з-під застави вивели нерухомість на суму близько 16 млн гривень.

Генпрокурорка також повідомила, що факт розкрадання підтверджують епізоди видачі за вказівкою власника банку 160 млн грн кредиту компанії, бенефіціаром якого є його близький родич. У той же час заставою за цим кредитом були 8 земельних ділянок, вартість яких була завищена більш ніж у 100 разів. За такою ж схемою Лагун, як стверджує Венедіктова, видавав кредити "фірмам-одноденкам", у яких не було ні активів, ні заставного майна. З метою відшкодування збитків щодо цього кримінального провадження арештовані активи Лагуна в розмірі 790 млн гривень.

"Зокрема накладено арешт на близько 200 земельних ділянок у Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Крім того, заарештовані 1 млн доларів із рахунку Голови Ради директорів в одному зі швейцарських банків. Прокурори вручили власникові "Дельта банку" клопотання про обрання запобіжного заходу — утримання під вартою з альтернативою внесення застави в понад 1 млрд грн", — написала Венедіктова.

Вона зазначила, що Офіс генпрокурора веде розслідування щодо проваджень, які стосуються ТОП-10 боржників Національного банку України та Фонду гарантування вкладів. Загальна заборгованість цих банків перед вкладниками, не покрита виплатами Фонду, становить понад 120 мільярдів гривень. Частина коштів, за версією слідства, "банально витрачена та розкрадена власниками й менеджментом цих установ", додала генпрокурорка.

Зокрема, Венедиктова повідомила, що у провадженні про розтрату 2,5 млрд гривень АТ "Банк Фінанси та кредит" були зібрані докази та повідомлено про підозру 6 особам, у тому числі й власнику банку, накладено арешт на майно, вартість якого відповідає розміру завданих збитків. Крім цього, завершено досудове розслідування про розкрадання 5,5 млрд гривень, які належали ПАТ "Брокбізнесбанку" та Нацбанку. Власнику фінансової установи та його спільникам повідомили про підозру в створенні злочинної організації, розкраданні чужого майна, відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом. Також було заарештовано майно, яке покриває суму збитків у розмірі 866 млн гривень.

Нагадаємо, у 2015 році Микола Лагун був найбільшими акціонером "Дельта Банку", володіючи пакетом у 70,61% акцій. У жовтні 2015 року в "Дельта Банку" відкликали ліцензію та почали процедуру його ліквідації, а у квітні 2016-го Фонд гарантування вкладів оголосив про продаж майна банку. За даними ФГВФО, в 2012 і 2013 роках із банку вивели близько 4,5 млрд гривень.

У грудні минулого року Київський апеляційний суд обмежив колишньому власнику "Дельта Банку" Миколі Лагуну виїзд за межі України.