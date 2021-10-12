МВФ ухудшил экономический прогноз для Украины

Согласно прогнозу, ВВП Украины в этом году вырастет на 3,5%, вместо ожидаемых 4%. А в следующем году нас ждет небольшое улучшение – 3,6%, вместо прогнозируемых 3,4%.

Во вторник в Вашингтоне МВФ обнародовал свой прогноз относительно "Перспектив мировой экономики", полный 150-страничный отчет можно скачать на сайте МВФ.

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Эксперты МВФ ожидают, что ВВП Украины в текущем году может вырасти до 3,5%, а уже для следующего года этот прогноз выглядит на одну десятую оптимистичнее, до 3,6%.

Согласно предыдущему прогнозу, который был опубликован в апреле текущего года, аналитики МВФ ожидали 4-процентного роста ВВП от украинской экономики в 2021 году, и 3,4% — в следующем.

Ко всему прочему, МВФ спрогнозировал и другие экономические показатели для украинской экономики. Так, согласно новейшим данным, индекс потребительских цен в нашей стране вырастет до 9,5 в 2021 году, и до 7,1 — в 2022. Прошлый прогноз этих же экономических показателей соответствовал 7,9 и 6,8.

[ + – ] Прогноз МВФ относительно экономики Украины

Что же касается баланса текущих счетов, то он составит "минус" 0,7 в нынешнем и "минус" 2,4 в следующем году. МВФ прогнозирует и уровень безработицы, который в нынешнем году возрастет до 9,7%. Согласно апрельскому отчету, безработица в Украине в 2021 году ожидалась на уровне 8,6%. В 2022 ожидается рост безработицы до 8,7%.

Ранее Фокус рассказывал, как украинская экономика зависит от мировых сырьевых рынков. Украинская экономика — всего 0,18% мирового ВВП. Однако внешние факторы влияют на экономику Украины сильнее, чем принято считать.