МВФ погіршив економічний прогноз для України

Згідно з прогнозом, ВВП України в цьому році виросте на 3,5%, замість очікуваних 4%. А наступного року нас чекає невелике поліпшення — 3,6%, замість прогнозованих 3,4%.

У вівторок у Вашингтоні МВФ оприлюднив свій прогноз щодо "Перспектив світової економіки", повний 150-сторінковий звіт можна завантажити на сайті МВФ.

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Експерти МВФ очікують, що ВВП України в поточному році може вирости до 3,5%, а вже для наступного року цей прогноз має на одну десяту оптимістичніший вигляд — до 3,6%.

Згідно з попереднім прогнозом, який був опублікований у квітні поточного року, аналітики МВФ чекали 4-процентного зростання ВВП від української економіки у 2021 році, і 3,4% — у наступному.

До всього іншого, МВФ спрогнозував і інші економічні показники для української економіки. Так, згідно з новітніми даними, індекс споживчих цін у нашій країні виросте до 9,5 у 2021 році, і до 7,1 — у 2022. Минулий прогноз цих же економічних показників відповідав 7,9 і 6,8.

[ + – ] Прогноз МВФ щодо економіки України

Що ж стосується балансу поточних рахунків, то він складе "мінус" 0,7 у нинішньому та "мінус" 2,4 в наступному році. МВФ прогнозує і рівень безробіття, який у нинішньому році зросте до 9,7%. Згідно з квітневим звітом, безробіття в Україні у 2021 році очікувалося на рівні 8,6%. У 2022 очікується зростання безробіття до 8,7%.

Раніше Фокус розповідав, як українська економіка залежить від світових сировинних ринків. Українська економіка — всього 0,18% світового ВВП. Однак зовнішні фактори впливають на економіку України сильніше, ніж прийнято вважати.