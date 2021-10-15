"Увеличение поставок газа не входит в планы Газпрома", — глава Оператора ГТС про манипуляции РФ

По словам топ-чиновника, Россия не увеличивает объемы поставок топлива в европейские страны даже на фоне нехватки газа и заоблачных цен.

Глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон обвинил "Газпром" в манипуляциях после заявления о том, что Россия увеличила транзит газа через украинские территории в 2021 году. Об этом топ-чиновник написал в своем Facebook.

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По его словам, в течение 2021 года Россия трижды сокращала объемы транзита газа через Украину:

1 января — с 186 млн кубометров до 124 млн;

1 сентября — до 109 млн кубометров;

1 октября — до 86 млн кубометров.

Более того, как отмечает глава Оператора ГТС Украины, "Газпром" часто не использует транзитные мощности, за которые уже заплатил.

"Заявления руководства РФ об увеличении транзита через Украину в 2021 году имеют манипулятивный характер. Следует отметить, что действующий контракт предполагает не ежегодную транспортировку 40 млрд кубометров, а ежедневная транспортировка 109 млн м3. Сейчас физически транспортируется значительно меньше — 85,9 млн м3 в сутки", — подчеркнул Сергей Макогон.

Глава Оператора ГТС призвал Европу обратить внимание на поведение России, которая не использует транзитные мощности даже на фоне нехватки газа на европейском рынке и заоблачных цен.

Сергей Макогон заверил, что Украина готова дополнительно транспортировать большие объемы топлива в ЕС, которые превышают мощность трубопровода "Северный поток-2", однако от российского монополиста "Газпром" не поступало заявок на дополнительные поставки.

"Если бы Газпром вернулся к объемам транзита января 2020, то ЕС начал бы получать дополнительно на 100 млн кубометров в сутки, или почти 3 млрд кубометров в месяц. Очевидно, увеличение поставок газа в ЕС не входит в планы Газпрома", — резюмировал глава Оператора ГТС.

[ + – ] Глава Оператора ГТС о транзите газа через Украину

Двумя днями ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину и утверждал, что износ украинской ГТС составляет более 80%.

По его словам, РФ готова увеличить объемы транзита газа через Украину при условии, "если будут созданы экономические, технологические условия". Путин во время своего выступления также заявил, что "Газпром" на 10% уже увеличил прокачку топлива через украинскую ГТС.

Ранее Фокус сообщал, что у Путина назвали условие для сохранения транзита газа через Украину. По словам пресс-секретаря российского президента, объемы поставок топлива будут пересмотрены, если страны Европы увеличат закупку газа и если Украина выдвинет "конкурентоспособные предложения".

Также Фокус рассказывал, что 1 октября "Газпром" остановил транзит газа в Венгрию через Украину. Поставки топлива были прекращены после подписания Будапештом договора о транзите газа в обход украинских территорий.