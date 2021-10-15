"Збільшення поставок газу не входить в плани Газпрому", — глава Оператора ГТС про маніпуляції РФ

За словами топ-чиновника, Росія не збільшує обсяги поставок палива в європейські країни навіть на тлі нестачі газу і захмарних цін.

Глава Оператора ГТС України Сергій Макогон звинуватив "Газпром" в маніпуляціях після заяви про те, що Росія збільшила транзит газу через українські території в 2021 році. Про це топ-чиновник написав у своєму Facebook.

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За його словами, протягом 2021 року Росія тричі скорочувала обсяги транзиту газу через Україну:

1 січня — з 186 млн кубометрів до 124 млн;

1 вересня — до 109 млн кубометрів;

1 жовтня — до 86 млн кубометрів.

Більш того, як зазначає глава Оператора ГТС України, "Газпром" часто не використовує транзитні потужності, за які вже заплатив.

"Заяви керівництва РФ про збільшення транзиту через Україну в 2021 році мають маніпулятивний характер. Слід зазначити, що чинний контракт передбачає не щорічне транспортування 40 млрд кубометрів, а щоденне транспортування 109 млн м3. Зараз фізично транспортується значно менше — 85,9 млн м3 на добу", — підкреслив Сергій Макогон.

Глава Оператора ГТС закликав Європу звернути увагу на поведінку Росії, яка не використовує транзитні потужності навіть на тлі нестачі газу на європейському ринку і захмарних цін.

Сергій Макогон запевнив, що Україна готова додатково транспортувати великі обсяги палива до ЄС, які перевищують потужність трубопроводу "Північний потік-2", однак від російського монополіста "Газпром" не надходило заявок на додаткові поставки.

"Якби Газпром повернувся до обсягів транзиту січня 2020 року, то ЄС почав би отримувати додатково на 100 млн кубометрів на добу, або майже 3 млрд кубометрів на місяць. Очевидно, збільшення поставок газу в ЄС не входить в плани Газпрому", — резюмував глава Оператора ГТС.

[ + – ] Глава Оператора ГТС про транзит газу через Україну

Двома днями раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що Росія готова зберегти транзит газу через Україну і стверджував, що знос української ГТС складає більше 80%.

За його словами, РФ готова збільшити обсяги транзиту газу через Україну за умови, "якщо будуть створені економічні, технологічні умови". Путін під час свого виступу також заявив, що "Газпром" на 10% вже збільшив прокачування палива через українську ГТС.

Раніше Фокус повідомляв, що у Путіна назвали умову для збереження транзиту газу через Україну. За словами прес-секретаря російського президента, обсяги поставок палива будуть переглянуті, якщо країни Європи збільшать закупівлю газу і якщо Україна висуне "конкурентоспроможні пропозиції".

Також Фокус розповідав, що 1 жовтня "Газпром" зупинив транзит газу до Угорщини через Україну. Поставки палива були припинені після підписання Будапештом договору про транзит газу в обхід українських територій.