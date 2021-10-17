Monobank закрывает карты в польской валюте

Карты перестанут работать 13 декабря 2021 года, а все средства будут автоматически переведены на другие карты банка.

Monobank решил приостановить работу своих карт в польских злотых. Карты будут закрыты 13 декабря 2021 года. Об этом говорится в рассылке, которую получили клиенты онлайн-банка.

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В сообщении говорится, что с 13 декабря все остатки по карте автоматически будут переведены на кредитные карты по текущему курсу, а сами карты станут неактивными. Сотрудники банка рекомендуют не ждать 13 декабря, и по возможности произвести перевод средств самостоятельно на любую другую карточку Monobank.

Причиной такого решения послужила низкая популярность таких карт среди клиентов. К тому же, большое количество продуктов в мобильном приложении "monobank" усложняет его для пользователей.

Ранее сообщалось, что соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет рассказал о том, что большинство клиентов в monobank перетекает из ПриватБанка, а сам госбанк – ключевой конкурент всех банков Украины.

Также Фокус выяснил, чем отличаются банковские интернет-сервисы и какие важные опции доступны украинцам в их онлайн-приложениях.