Monobank закриває картки в польській валюті

Картки перестануть працювати 13 грудня 2021 року, а всі кошти будуть автоматично переведені на інші картки банку.

Monobank вирішив призупинити роботу своїх карток в польських злотих. Картки будуть закриті 13 грудня 2021 року. Про це йдеться в розсилці, яку отримали клієнти онлайн-банку.

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У повідомленні говориться, що з 13 грудня всі залишки по карті автоматично будуть переведені на кредитні картки за поточним курсом, а самі картки стануть неактивними. Співробітники банку рекомендують не чекати 13 грудня, і по можливості зробити переказ коштів самостійно на будь-яку іншу картку Monobank.

Причиною такого рішення стала низька популярність таких карт серед клієнтів. До того ж, велика кількість продуктів в мобільному додатку "monobank" ускладнює його для користувачів.

Раніше повідомлялося, що співзасновник Monobank Дмитро Дубілет розповів про те, що більшість клієнтів в monobank перетікає з ПриватБанку, а сам держбанк — ключовий конкурент всіх банків України.

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